Se elevan a 40 los españoles fallecidos en Venezuela

El número de españoles desaparecidos se mantiene en 138 y las personas localizadas bajo los escombros siguen siendo 11

Continúan los trabaos de desescombro en muchos edificios de Caracas y La Guaira. EP

El ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha elevado este jueves la cifra de españoles fallecidos tras el doble seísmo en Venezuela hasta los 40, cuatro más que en la última actualización proporcionada por el Ministerio este miércoles por la mañana.

En una entrevista en ‘La Mirada Crítica’ de ‘Telecinco’, el titular de Exteriores ha confirmado también que el número de desaparecidos se mantiene en 138 y que los españoles localizados bajo los escombros siguen siendo 11.

Albares ha trasladado sus condolencias a los amigos y familiares de los españoles fallecidos y ha recordado que el equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el hospital de campaña están «completamente desplegados» en Venezuela.

El ministro ha señalado que este centro sanitario atiende a unas 220 personas cada día y que tiene «capacidad quirúrgica». Asimismo, Albares ha reiterado también el apoyo psicológico que los profesionales están prestando en este hospital. «Vamos a estar al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario», ha apostillado.