La 39ª edición del Salón Gourmets 2026 acogerá el estand financiado por el Gobierno de Canarias en el que estarán representados los siete cabildos y empresas del sector agroalimentario

Canarias estará presente en el Salón Gourmets 2026 de Madrid. Imagen Gobierno de Canarias

Canarias estará presente en la 39ª edición del Salón Gourmets 2026 a través de un estand financiado por el Gobierno de Canarias en el que estarán representados los siete cabildos y empresas del sector agroalimentario de las islas para promocionar sus producciones delicatessen en esta cita, que se celebrará del 13 al 16 de abril en IFEMA, en Madrid.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo canario, Narvay Quintero, participará en la inauguración del evento junto al ministro Luis Planas, cuya anterior edición contó con más de 117.000 asistentes, 19.000 de ellos extranjeros provenientes de 90 países.

Más de 2.000 productos de exposición

Con más de 2.000 productos de exposición y un volumen de negocio equivalente a 313 millones de euros, además de 43 millones de valoración en repercusión mediática, la cita se sitúa como referente mundial en materia de alimentación y bebidas de calidad con un carácter profesional. En este sentido, el titular del área ha señalado que Gourmets “ofrece una oportunidad única para visibilizar la producción agroalimentaria del archipiélago e incentivar su comercialización destacando la calidad, diversidad y singularidad de nuestras elaboraciones”.

Para mostrar las excelencias de la producción agroalimentaria canaria, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, con la colaboración de las empresas públicas GMR Canarias y Proexca, ha dispuesto un estand de 528 metros cuadrados que acogerá presentaciones, degustaciones, talleres de valorización de producto y acciones formativas, y que contará también con un espacio para la celebración de reuniones profesionales por parte de los expositores participantes.

Amplia promoción de productos de las islas

En este sentido, el director general del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, ha explicado que que “entre los productos que se promocionan en esta edición se encuentran los vinos, quesos, gofios, sales marinas, almogrotes, aceites de oliva virgen extra, vinagres, mermeladas, dulces, aloe vera, y fruta deshidratada, entre otros productos, que abren las puertas a la cultura gastronómica de nuestras islas al resto del mundo y que posicionan al sector primario y agroalimentario como activos turísticos de Canarias”.

Una de las novedades de esta edición es la celebración del Campeonato de Tacos Mexicanos “Tacomanía”, una competición con chefs profesionales en la que se premiará el mejor taco elaborado con aguacate canario, producto que desde 2025 cuenta con el sello de calidad diferenciada de Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Acciones divulgativas y «Día de Canarias»

Además, en el marco de esta iniciativa patrocinada por el ICCA, se desarrollarán acciones divulgativas sobre las propiedades organolépticas del fruto y sobre el proceso y el valor del registro de la elaboración como IGP, así como una veintena de talleres de puesta en valor de distintos productos canarios coordinados por el ICCA y organizados por la corporaciones insulares, Consejos Reguladores y otras entidades.

La feria acogerá asimismo la celebración, el martes 14, del “Día de Canarias” con una programación orientada a poner en valor la singularidad del producto local a través de demostraciones de cocina en vivo con especies pesqueras canarias como protagonistas, catas comentadas de vinos y experiencias gastronómicas con maridajes de elaboraciones de las islas, coordinadas por GMR Canarias y la Dirección General de Pesca con el apoyo del ICCA, Saborea Lanzarote y el Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote.