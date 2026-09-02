​El programa de Televisión Canaria abordará a partir de las 22:30 horas el impacto territorial y la atención a los menores migrantes tras la experiencia reciente en el Archipiélago

‘La Retranca’ inicia este jueves 3 de septiembre su segunda temporada con el análisis de la crisis migratoria en Ceuta. A partir de las 22:30 horas, el espacio de Televisión Canaria conectará en directo con la ciudad autónoma para conocer la situación de la ciudad autónoma más de un mes después del paso masivo de migrantes desde la frontera marroquí.

​La nueva temporada de ‘La Retranca’ arranca este jueves con un despliegue en directo por la crisis en Ceuta.

La crisis política y territorial de Canarias y, especialmente, la gestión de los menores no acompañados centrará buena parte de la emisión, dirigida por Silvia Pérez y presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez.

El programa, dirigido por Silvia Pérez y presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, pondrá el foco no solo en la crisis política y territorial, sino también en la compleja gestión de los menores no acompañados. En este sentido, contará desde plató con la visión de la directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, tras lo sucedido en las Islas en los últimos años.

En la mesa de debate estarán también con los periodistas Guillermo García (COPE) y Janire Alfaya (SER), la abogada especializada en migraciones Loueila Sid Ahmed Ndiaye y el presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez.

La vuelta al cole, cada vez más cara

‘La Retranca’ abordará, también, el incremento de los gastos asociados al inminente inicio del curso escolar y las diferencias en función del tipo de centro educativo. El secretario general de la Unión de Consumidores, Raúl Alonso, analizará junto a representantes de las asociaciones de padres y madres el creciente desembolso que deben afrontar las familias.

El posible aumento del precio de la carne yla entrada en vigor este jueves de la prohibición de importar carne procedente de Brasil a la Unión Europea, debido al uso de antibióticos en animales, serán otros asuntos que ocuparán la mesa de debate y abrirán el análisis sobre las consecuencias que esta medida puede tener para los consumidores.

La pluralidad de voces

El programa afronta su segunda temporada con el compromiso de seguir dando voz a diferentes perspectivas y consolidar “la pluralidad de voces”, como destaca Mayer Trujillo, junto al análisis de “los temas que importan a los canarios”. “Queremos desgranar las claves más importantes para poner sobre la mesa lo fundamental de cada problemática, apostando por nuevos contenidos y más entrevistas”, señala Marta Rodríguez.

Tras una primera temporada en la que el formato consolidó su identidad, ‘La Retranca’ afronta esta nueva etapa con el objetivo de ampliar la conversación y acercarla aún más a la realidad de las Islas.

Una de las principales novedades será que ‘La Retranca’ saldrá del plató para conocer de primera mano qué preocupa a los canarios antes de poner esos asuntos sobre la mesa de debate. Además, incorpora nuevas secciones y recursos narrativos destinados a ofrecer distintas formas de acercarse a la actualidad.

‘La Retranca’ podrá seguirse en directo en Televisión Canaria, así como en su canal de Youtube en La Radio Canaria y a través de los perfiles del propio programa: Instagram: @la_retranca_ X: @LaRetrancaTVC TikTok: @la.retranca.