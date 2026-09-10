‘La Lucha’, ‘Kid Vereje’ y ‘Por qué no escribo nada’ participan en esta primera edición, cuya gala se celebrará este viernes en el marco del Festivalito La Palma

Televisión Canaria refuerza su compromiso con el sector audiovisual de las islas con una destacada presencia de producciones apoyadas por la cadena en los Premios Cinerama Canarias. Las tres obras en las que participa la televisión pública canaria mediante financiación anticipada ‘La Lucha’, ‘Kid Vereje’ y ‘Por qué no escribo nada’ suman nueve candidaturas en esta primera edición de unos galardones que reconocen las producciones cinematográficas más destacadas estrenadas durante 2025 y 2026.

La primera edición de los Premios Cinerama Canarias celebrará su gala de entrega el próximo viernes 11 de septiembre de 2026, a las 20:30 horas, en la Plaza Francisca Gazmira de El Paso, en La Palma,dentro de la programación del Festivalito La Palma, ceremonia que presentarán Antonia San Juan y Ayoze Pérez.

La muestra competitiva incluye trabajos realizados por cineastas canarios y producciones externas rodadas en el Archipiélago. Los galardones contemplan diferentes categorías, entre ellas Mejor Interpretación Femenina y Masculina Canaria y Foránea, Mejor Dirección Canaria de Ficción y Documental, Mejor Dirección Foránea y Mejor Producción Canaria Autóctona y Foránea.

Candidaturas

​Entre las producciones respaldadas por Televisión Canaria destaca ‘La Lucha’, que reúne cuatro candidaturas. Yazmina Estupiñán opta al premio a Mejor Interpretación Femenina Canaria, mientras que Tomasín Padrón lo hace en la categoría de Mejor Interpretación Masculina Canaria. La obra también está nominada a Mejor Dirección Canaria de Ficción, para José Alayón, y a Mejor Producción Canaria Autóctona.

Por su parte, ‘Kid Vereje’ cuenta con tres candidaturas. Juan Fernando Pérez opta al premio a Mejor Interpretación Masculina Canaria y Ana Sánchez-Gijón al de Mejor Dirección Canaria Documental. La producción también figura entre las candidatas a Mejor Producción Canaria Autóctona.

Completa la representación de producciones apoyadas por Televisión Canaria ‘Por qué no escribo nada’, con dos candidaturas: Mónica López, que opta al premio a Mejor Interpretación Femenina Canaria, e Isabel Fernández, candidata a Mejor Dirección Foránea.

En conjunto, las tres producciones suman nueve candidaturas, con presencia en las categorías de interpretación, dirección y producción. Su participación en los Premios Cinerama Canarias pone en valor el talento audiovisual de las islas y el papel de Televisión Canaria como impulsora de la producción cinematográfica canaria a través de la financiación anticipada.