Obras Públicas formaliza el contrato para la ejecución de las obras del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto Norte

La obra permitirá avanzar en la mejora de la capacidad y las condiciones de circulación en la TF-5, una de las principales vías de Tenerife

La intervención permitirá ampliar de dos a tres carriles este tramo de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, favoreciendo una mayor capacidad de absorción del tráfico y unas mejores condiciones de circulación para los miles de usuarios que transitan diariamente por esta vía.

Una actuación estratégica para la TF-5

El proyecto contempla, además, la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro, así como la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte. Esta nueva configuración permitirá separar los tráficos con origen y destino norte y sur, sustituyendo el actual sistema, basado en un único acceso, por una estructura más eficiente con conexiones diferenciadas.

De esta manera, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, evitando continuar hasta San Lázaro, como sucede actualmente. Esta reorganización permitirá reducir la carga circulatoria en el tramo más saturado de la TF-5 y contribuirá a mejorar de forma significativa la fluidez general del tráfico.

El procedimiento de contratación culmina así con la formalización del contrato tras la adjudicación definitiva de los trabajos a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 58.182.981,26 euros, IGIC incluido.