Un accidente en la TF-5 a la entrada de Santa Cruz de Tenerife y otros dos en la TF-1, en el sur de la isla, han complicado la circulación a primera hora de este jueves

Accidente en la TF-5 dirección Santa Cruz de Tenerife. Imagen cámaras del Cabildo de Tenerife

Tres accidentes de tráfico registrados durante la mañana de este jueves han complicado la circulación en diferentes puntos de la isla de Tenerife, con importantes retenciones tanto en los accesos a Santa Cruz como en la autopista del sur.

Uno de los siniestros se ha producido en la TF-5, a la altura del barrio de Chamberí, en Santa Cruz de Tenerife, en dirección hacia la capital. Por causas que se investigan, un vehículo ha colisionado contra la mediana, justo en la entrada del carril bus.

El conductor del turismo no reviste gravedad, aunque el accidente ha provocado importantes problemas de tráfico en la entrada a Santa Cruz de Tenerife desde el norte.

Los otros dos accidentes se han registrado en la TF-1, en el sur de la isla, y también están generando importantes retenciones.

Uno de ellos ha tenido lugar en el municipio de Adeje, a la altura de los parques acuáticos, donde se ha producido una colisión entre un turismo y una motocicleta.

El segundo siniestro se ha registrado en la misma autopista, en sentido Santa Cruz de Tenerife y a la altura de Granadilla, donde han colisionado dos vehículos.

Por el momento, se desconoce el número de personas afectadas en estos dos últimos accidentes. Los servicios de emergencia y los recursos destinados a la atención de los siniestros trabajan en las diferentes zonas para atender las incidencias y facilitar la recuperación de la circulación.