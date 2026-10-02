Miles de personas acuden al paseo peatonal de la avenida marítima para ver los dos espectáculos de drones que representaron ‘Los Cuatro Elementos’ y los principales atractivos de la ciudad

Más de 500 drones iluminan el cielo en el arranque de Plenilunio de Santa Cruz de Tenerife.

Plenilunio Santa Cruz volvió a iluminar el cielo de la capital tinerfeña con una apuesta tecnológica que reunió a miles de personas para visionar los dos espectáculos aéreos con más de 500 drones de última generación.

Así lo explicó el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien destacó que “arrancamos esta edición con un espectáculo único en el que la luz, la tecnología y el sonido se unieron en una experiencia mágica pensada para todos los públicos”. Añadió que “como novedad, hemos tenido dos espectáculos diferenciados que han llamado mucho la atención”.

Bermúdez subrayó el compromiso social de la iniciativa, indicando que “al tratarse de un espectáculo de drones hemos sido respetuosos con el medio ambiente, las personas sensibles al ruido o con necesidades especiales, con las de espectro autista, y por supuesto, los animales”. Añadió que “el esfuerzo y trabajo de muchos meses de todo el equipo técnico para posicionar al municipio como un referente cultural, de ocio y turístico, generando un impacto muy positivo para la capital”.

«Una de la citas más esperadas»

La primera teniente de alcalde y consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, explicó que “Plenilunio continúa siendo una de las citas más esperadas para los tinerfeños, ofreciendo un entorno perfecto para favorecer al comercio, la restauración y la dinamización de toda la zona centro” y añadió que “queríamos que la gente se llevara un recuerdo inolvidable, por lo que invitamos a todos los asistentes a fotografiar, grabar y compartir las figuras en redes sociales mediante los hashtags #Drones y #PlenilunioSC”.

Más de 500 drones iluminan el cielo en el arranque de Plenilunio de Santa Cruz de Tenerife,

De esta manera, Pérez informó de que “se realizaron dos pases diferenciados, de unos 13 minutos cada uno, en el que el primero se centró en ‘Los Cuatro Elementos’, y que dibujó en el cielo figuras inspiradas como un águila, un fénix, un dragón, una ballena, un ciervo, la flor de cerezo, un colibrí, una medusa o una cobra, concluyendo el pase con la creatividad de Plenilunio 2026”. Añadió que “el segundo pase se presentó bajó el nombre de ‘Santa Cruz de Tenerife’, y fue un homenaje a la identidad, historia y patrimonio del municipio”.

«Un viaje geográfico e icónico»

“Los 500 drones recrearon un viaje geográfico e icónico que arrancó con el planeta Tierra, pasando al mapa de España, Islas Canarias y Tenerife, la silueta del Teide, el skyline de Santa Cruz, así como los edificios emblemáticos como el Auditorio de Tenerife, la Iglesia de la Concepción y el Mercado de Nuestra Señora de África” subrayó Pérez. Añadió que “este último espectáculo rindió también un reconocimiento especial a la gastronomía con el logotipo de Santa Cruz Capital Española de la Gastronomía 2027, tras los que se proyectaron la marca ciudad y la imagen oficial de Plenilunio”.

Esta edición de Plenilunio contará con un punto de información y sensibilización sobre la violencia sexual y sexista, en el que se prestará un servicio de asesoriamiento y atención a mujeres que hayan sufrido cualquier tipo de violencia sexual. Inicialmente previsto al lado de la oficina de atención al cliente City Sightseeing Santa Cruz de Tenerife y la Policía Local (Unidad de Protección al Turismo) en la Plaza de España, esta carpa cambia de ubicación y estará finalmente situada en la plaza del Príncipe con Valentín Sanz.

Las personas interesadas en ampliar información de la programación de Plenilunio pueden acceder a la página web www.pleniluniosantacruz.com, donde también se encuentran las ofertas disponibles de los establecimientos hoteleros y extrahoteleros. Así como las ofertas y descuentos de parkings.

Plenilunio Santa Cruz recomienda la utilización del transporte público o bicicleta, la ubicación de residuos en los contenedores habilitados, uso de vaso único y promueve el uso de envases de cartón.