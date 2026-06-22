Violencia sexual, la ‘cara B’ del Mundial de fútbol, en ‘Ídolos de Tara’

El espacio de Igualdad de La Radio Canaria pondrá el foco este martes a las 18:30 horas en la violencia sexual que repunta en un evento planetario como el Mundial de fútbol.

Esta semana, el espacio de Igualdad de La Radio Canaria que dirige y presenta Noemi Galván, pondrá el foco en una realidad invisibilizada. El martes a las 18:30 horas, ‘Ídolos de Tara‘ pondrá sobre la mesa varios estudios internacionales desarrollados durante años para analizar los repuntes en violencia de género que se experimentan durante competiciones deportivas como los mundiales de fútbol o las citas olímpicas.

«Se conoce poco o nada de esta terrible lacra, y menos aún que estos eventos multitudinarios tienen como consecuencias añadidas un incremento notable de la violencia sexual e incluso turismo sexual asociado a los mismos», afirma Noemí Galván.

La delegada de Igualdad de RTVC entrevista a la periodista Cristina Bazán, profesional afincada en Ecuador que estos días ha abordado este asunto en un reportaje publicado en el portal de feminismos de la Agencia Efe, Efeminista.

Noemí Galván, delegada de Igualdad en RTVC, dirige y conduce ‘Ídolos de Tara’ en La Radio Canaria

La periodista ha puesto de relieve el inicio de campañas a través de entidades como la »Red Nacional de Refugios de Méjico’ que estos días han reforzado la concienciación ciudadana para alertar sobre el incremento de la violencia sexual en las sedes de este Mundial. «Tal y como ha podido averiguar Cristina Bazán, también las redes que explotan sexualmente a mujeres y a niñas buscan sacar rédito económico de esta cita y alerta, por esto mismo, de la presencia de mafias ya preparadas desde hace meses para esta cita», añade Galván.

Algunas de las imágenes de la campaña de prevención

Violencia estructural exacerbada

La violencia hacia las mujeres no se incrementa por el fútbol en sí mismo, tal y como recuerda Noemi Galván. Es «una violencia estructural que ya se ha estudiado en lugares como Reino Unido. Un estudio de la Universidad de Lancaster, basado en denuncias policiales en Inglaterra durante los mundiales de 2002, 2006 y 2010, concluyó que el riesgo de violencia hacia las mujeres aumentó un 26 % cuando la selección inglesa ganó o empató, y un 38 % cuando perdió«, continúa la delegada de Igualdad de RTVC.

Las expertas señalan que las violencias machistas quedan invisibilizadas en estos contextos porque se ha normalizado la forma en la que los hombres expresan la euforia, el enojo y las rivalidades, «como el control, los gritos, los insultos, gestos violentos como pegarle a la pared y muchas veces también descargar estas emociones contra mujeres, niños y niñas que están a su alrededor», añade Noemí Galván.

‘Ídolos de Tara’, fiel a su compromiso, aborda cada semana asuntos relacionados con la Igualdad y las Violencias de Género.