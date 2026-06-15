‘Ídolos de Tara’ abordará la violencia sexual en los conflictos bélicos

El espacio de igualdad de La Radio Canaria, ‘Ídolos de Tara’, que se emite los martes a las 18:30 horas18.30 horas, pone el foco en la utilización del cuerpo de las mujeres como arma de guerra.

El programa ‘Ídolos de Tara’ de La Radio Canaria, que conduce y dirige la Delegada de Igualdad de RTVC, Noemi Galván, dedicará buena parte de su entrega de esta semana, martes 16 a las 18:30 horas, a analizar cómo el cuerpo de las mujeres ha sido, y es, sistemáticamente utilizado como arma de guerra en los conflictos bélicos. El contexto es la conmemoración, el próximo día 19 de junio, del ‘Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en Conflictos Bélicos’.

«Esta forma de violencia es una táctica deliberada de guerra que se ha usado a lo largo de la historia para humillar, controlar y desestructurar comunidades», avanza Noemí Galván.

Vídeo del Instituto Canario de Igualdad de Canarias sobre violencia sexual en conflictos bélicos

República democrática del Congo, triste récord

La representante especial de la ONU sobre Violencia Sexual en Conflictos, Pramila Patten, denunciaba hace unos días en España que la violencia sexual se utiliza cada vez más como táctica de tortura, terrorismo y represión política. El último informe de su oficina alerta de que ONU ha reportado 10.000 casos. Se ha dado a conocer en la celebración de la Conferencia Internacional de Política Exterior Feminista que tuvo lugar en España y de la que podremos escuchar un fragmento en esta entrega de ‘Ídolos de Tara’.

Noemi Galván brindará la oportunidad de conocer la realidad sobre el terreno en la República democrática del Congo, el país que encabeza el triste récord de ser el que más casos de violencia sexual en un entorno bélico reporta. ‘Ídolos de Tara’ ofrecerá la intervención de una representante de Médicos Sin Fronteras que presta atención en República Democrática del Congo y en Sudán.

República Democrática del Congo encabeza el listado de denuncias en la ONU por por violencia sexual contra mujeres en un entorno bélico

denuncias por violencia sexual en un entorno bélico

Visita del Papa en sonidos

‘Ídolos de Tara’ ofrecerá, además, un resumen sonoro de lo que ha supuesto la visita del Papa León XIV en el contexto de la perspectiva de género. La realidad de las mujeres migrantes que pudo conocerse, la violencia sexual que forma parte de su relato migratorio o la mención a los feminicidios que hizo el Pontífice serán algunos de los sonidos que recopilará para su análisis el espacio de esta semana. Sin perder de vista que para el movimiento feminista este viaje tiene sus luces y sombras.

León XIV saluda a Bousso Diouf, migrante nigeriana en el encuentro con migrantes en el centro de primera acogida ‘Las Raíces’, Tenerife. Foto Stefano RELLANDINI / AFP

‘Ídolos de Tara’ continúa su recorrido semanal por los asuntos destacados en relación con la Igualdad y la perspectiva de género