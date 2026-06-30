Madre e hija sufrieron múltiples lesiones de diversa consideración. El agresor está detenido

Vehículo de la Guardia Civil. EP

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y amenazas graves al apuñalar a una mujer y su hija en la localidad de Vecindario (Gran Canaria) tras no localizar a la persona con la que mantenía un conflicto previo.

La Comandancia de Las Palmas ha explicado que los hechos tuvieron lugar el pasado mes de mayo. Fue entonces cuando se recibió una alerta informando de una agresión con arma blanca.

De esta manera, el presunto agresor, vecino de la zona, habría atacado de forma repentina a las víctimas utilizando un objeto punzante y posteriormente huyó del lugar en un vehículo, por lo que se activó un dispositivo de localización.

Denuncia previa

Paralelamente, los investigadores tuvieron conocimiento de una denuncia por reiteradas amenazas de muerte dirigidas a una persona relacionada con el entorno del detenido, lo que permitió orientar las pesquisas hacia una posible motivación violenta preexistente.

Poco después, las patrullas de seguridad ciudadana localizaron el vehículo y hallaron al individuo oculto en una finca agrícola, donde procedieron a su detención.

La investigación ha determinado que el presunto autor se había dirigido inicialmente al domicilio de una persona con la que mantenía un conflicto personal.

Al no encontrarla, se ha cruzado con una vecina del inmueble con la que existían desavenencias previas y ha iniciado una agresión directa contra ella. La hija de la mujer también ha resultado agredida al intentar auxiliar a su madre.

Múltiples lesiones

Como consecuencia del ataque, la madre y la hija sufrieron múltiples lesiones de diversa consideración, entre ellas heridas penetrantes y contusiones producidas por un objeto punzante tipo destornillador. Ambas fueron trasladadas de urgencia a un centro sanitario, donde recibieron asistencia médica especializada.

Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción competente. Se ha acordado la continuación del procedimiento y ha decretado el ingreso en prisión provisional del detenido.