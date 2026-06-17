Sanidad plantea una subida del 20 % en las horas médicas peor retribuidas y exige al sindicato que desconvoque los paros por el bien de los pacientes

El Servicio Canario de la Salud ofreció este miércoles aumentar el sueldo de las guardias y continuar con las contrataciones de facultativos. La Consejería de Sanidad busca frenar una protesta que ya tacha de injusta y de provocar consecuencias dramáticas en el archipiélago.

Informa: Redacción Informativos RTVC

En total, 337 profesionales sanitarios de los 4.467 trabajadores afectados secundaron la convocatoria de protesta durante la jornada de hoy. Por áreas de salud, el personal de Tenerife lideró el seguimiento con 188 médicos en paro, un 8,84 % del total insular. Asimismo, en Gran Canaria respaldaron la huelga 130 facultativos, lo que representa un 6,96 % de los efectivos de dicha isla.

Por otra parte, la huelga sanitaria obtuvo un respaldo muy bajo en el resto de las islas de la comunidad autónoma. En La Palma hicieron huelga ocho médicos, en Lanzarote la secundaron siete profesionales y en Fuerteventura y El Hierro solo dos. Finalmente, la jornada de mañana contó con 1.225 profesionales en servicios mínimos y transcurrió sin incidencias destacables en ningún centro.

Impacto de la protesta y reproches políticos

La huelga de médicos comenzó en diciembre de 2025 y acumula ya 25 jornadas de paros. Esta situación obligó a aplazar 1.400 cirugías, 57.000 citas y 2.900 pruebas diagnósticas hasta el mes de abril. Además, el conflicto sanitario genera un quebranto económico de 150 millones de euros a la administración.

Por este motivo, Adasat Goya, director del Servicio Canario de la Salud, acusó al Sindicato Médico Canario de seguir el juego a la ministra Mónica García. El director del SCS afirmó que la ministra no dialoga con los huelguistas para dañar a las comunidades autónomas. En estos territorios no gobiernan actualmente los partidos del PSOE ni de Sumar.

Por el contrario, el Gobierno autonómico defiende que mantiene un diálogo constante con los representantes de los trabajadores. Los responsables públicos celebraron más de diez reuniones durante los últimos tres años para buscar soluciones. Durante este período, la consejería ya implementó diversas mejoras en las condiciones de la plantilla.

Oferta económica y mejoras laborales

La nueva propuesta del sector público plantea incrementar un 20 % el precio de las guardias peor pagadas. Esta medida afectará positivamente a las horas que ahora mismo se abonan a 23,90 euros. El objetivo de la administración es elevar esa cantidad hasta los 27 o 28 euros.

Asimismo, el documento final incluye una modificación del régimen de los descansos semanales de los facultativos. Los médicos obtendrán así una recuperación adecuada tras cumplir con sus turnos de guardia obligatorios. También mejorarán los complementos salariales relacionados directamente con la carrera profesional.

Además, Sanidad considera que existe la oportunidad de modificar las guardias actuales de 24 horas. La intención institucional es desaparecer este formato de jornadas largas siempre que resulte posible. Por estas razones, el SCS pide coherencia a los sindicatos para terminar con la parálisis.

Inversión presupuestaria y aumento de personal

La Consejería de Sanidad incrementó en 1.040 millones de euros el presupuesto global del área. Igualmente, el Gobierno canario aumentó en 183 millones el capítulo destinado al personal en el ejercicio 2026. Con este dinero, las retribuciones de los empleados crecieron ya un 1,5 %.

Con respecto al personal, el servicio sanitario incorporó a 1.142 profesionales a la plantilla médica. El sistema sumará pronto 342 nuevas plazas orgánicas, 795 contratos adicionales y 332 médicos residentes formados aquí. Además, el plan del ejecutivo regional estabilizó ya 3.000 plazas de trabajadores de la salud.

Por consiguiente, el Instituto Canario de Estadística sitúa a las islas a la cabeza del crecimiento de facultativos. Canarias lidera este indicador en el territorio nacional con un incremento del 7,4 %. Finalmente, la gestión de las agendas para recuperar las citas perdidas comenzará al terminar la huelga.