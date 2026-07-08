El Club es un concurso que gira en torno a la cocina donde los protagonistas son estudiantes de HECANSA que tendrán la oportunidad de mostrar la formación que reciben en los Hoteles Escuela de Canaria.

Este programa de entretenimiento está presentado por Kike Pérez y Alicia Suárez.

En cada programa, un profesor o profesora de Hecansa explica las actividades formativa de cada centro, además de participar en el desarrollo de El Club. El concurso abordará variados aspectos de facetas gastronómicas como la cocina de bajo presupuesto, la elaboración de tapas, la alta cocina, la cocina internacional, la repostería, la cocina vegana, y por supuesto la cocina canaria.

En su labor divulgativa, el programa plantea el objetivo de subrayar la importancia de la preparación y la cualificación profesional a la hora de acceder al mercado laboral, dentro de un sector clave dentro de nuestra economía.

Próximamente en Televisión Canaria.

Estreno lunes 20 de julio.