El acto, que cada año congrega a miles de personas, se retransmitirá este martes 14 de julio, a partir de las 18.15 horas

Televisión Canaria ofrecerá el martes 14 de julio, a partir de las 18:15 horas, la retransmisión de la procesión y embarque de las imágenes de la Virgen del Carmen y San Telmo en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, un acto que cada año congrega a miles de personas.

La narración correrá a cargo de Alexis Hernández, y los reporteros Naomi Vera y José Marrero se encargarán de seguir a pie de calle el evento para trasladar hasta los hogares de toda Canarias el ambiente festivo y recoger los testimonios de los participantes. La retransmisión se prolongará hasta las 20:30 horas.

Este acto religioso, que forma parte de las denominadas Fiestas de Julio de Puerto de la Cruz, se celebra tradicionalmente el martes previo al 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Además del carácter religioso, el acto tiene un fuerte arraigo popular, combinando cultura y diversión.

Las imágenes son llevadas en procesión por los pescadores desde su ermita hasta la pequeña playa del muelle pesquero. Allí son embarcadas y paseadas por toda la costa del municipio, seguidas de una flota de barcos decorados. Durante el traslado le lanzan a la Virgen todo tipo de alabanzas y piropos. Para los pescadores éste es un día muy esperado, en el que le cantan a la virgen la Salve Marinera.

Imagen del embarque de la Virgen del Carmen en Puerto de la Cruz, el pasado año.

Los actos comienzan desde la mañana

El programa de las fiestas contempla el martes 14, a las 9:00 horas, la celebración de una misa en honor a Nuestra Señora del Carmen en el Muelle Pesquero, a cargo de Jojo Neyssery LonanKutty OSA, párroco de Nuestra Señora de La Peñita.

Además, durante la mañana el ambiente de fiesta se comienza a respirar a través de las muchas personas que se acercan al muelle a bañarse y a colocar sus toallas sobre el suelo empedrado. Muchas son agasajadas con la chocolatada popular que se viene celebrando desde hace más de tres décadas.



Por la tarde, a partir de las 17:15 horas, tendrá lugar otra misa en honor a Nuestra Señora del Carmen y San Telmo en la Parroquia Nuestra Señora de la Peña de Francia, a cargo de Honorio José Campos Gutiérrez, párroco de Nuestra Señora de La Concepción y de San Isidro Labrador, en La Orotava, y vicario episcopal. Será a continuación de esa misa cuando se proceda a la procesión y embarque de Nuestra Señora del Carmen y San Telmo.

La procesión partirá de la Parroquia Nuestra Señora de la Peña de Francia para recorrer las calles Quintana, Santo Domingo y La Marina hasta el Muelle Pesquero, donde se procederá al embarque de las imágenes y su posterior procesión marítima.

Al regresar al Muelle Pesquero, continuará la procesión por Mequinez hasta el Peñón, San Felipe, Plaza del Charco, La Marina para volver al Muelle Pesquero, desde donde continuará por Blanco, Iriarte, San Juan y Quintana. En ese último paso por el Muelle Pesquero se celebrará la exhibición pirotécnica, uno de los momentos más esperados de las fiestas.