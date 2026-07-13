El programa que conduce Eloísa González abordará este lunes 13 de julio el racismo y la discriminación por su origen, color de piel o pertenencia cultural

Televisión Canaria ofrecerá este lunes 13 de julio, a partir de las 22:30 horas, el último programa de esta temporada de ‘Gente Maravillosa’, que estará dedicado, bajo el lema ‘Somos distintos, somos iguales’, al racismo y la discriminación por su origen, color de piel o pertenencia cultural.

Para abordar esta realidad, el programa contará con la participación especial de Antonio Carmona, cantante y referente de la música española, quien siempre ha mostrado con orgullo sus raíces gitanas, aunque ello le haya provocado episodios de racismo incluso siendo un personaje popular.

Aunque vivimos en una sociedad cada vez más diversa, muchas personas continúan enfrentándose a prejuicios, comentarios ofensivos y situaciones de exclusión que vulneran su dignidad.



El artista recordará a preguntas de Eloísa González experiencias personales relacionadas con la discriminación y los estereotipos, tanto en su propia persona como en su familia, y nos mostrará cómo aún hoy en día sigue escuchando comentarios racistas en su entorno.



Además, el programa ofrecerá el testimonio de Bubacarr Sowe, un migrante residente en Canarias que llegó en cayuco a las Islas desde Gambia.



Sowe ofrecerá una visión directa y sincera de los episodios racistas que ha sufrido y, al mismo tiempo, hablará sobre cómo los canarios le han tendido la mano para integrarlo en la sociedad.

El programa incluirá una cámara oculta inspirada en situaciones reales en las que un grupo de migrantes sufre rechazo un local público únicamente por su procedencia. Una vez más, ‘Gente Maravillosa’ pondrá a prueba la valentía de la ciudadanía ante una injusticia que debe ser denunciada. Entre los participantes en esa cámara oculta se encuentra Isaac Tacoronte, presentador de Buenos Días Canarias.

Más de 150 personas participarán como público virtual, conectadas desde distintos puntos del archipiélago, para sumarse a esta reflexión colectiva sobre la igualdad, el respeto y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

Televisión Canaria reafirma una noche más su compromiso con una televisión socialmente responsable, promoviendo valores como la diversidad cultural.