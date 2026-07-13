Las bases ya pueden consultarse en la web de RTVC y las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica hasta el 1 de septiembre

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Televisión Canaria ha abierto el segundo llamamiento de 2026 para la financiación anticipada de producciones audiovisuales europeas. Las bases de la convocatoria ya pueden consultarse en la página web de RTVC y las solicitudes deberán presentarse, exclusivamente, a través de la sede electrónica de la cadena pública, donde también se encuentran disponibles los formularios y la documentación necesaria para participar. El plazo permanecerá abierto hasta el 1 de septiembre, a las 12:00 horas.

La convocatoria está dirigida a productores audiovisuales independientes y contempla la financiación anticipada de largometrajes cinematográficos de ficción o animación, documentales cinematográficos, películas para televisión y documentales para televisión.

Podrán optar a este llamamiento productores audiovisuales independientes establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, con sede en España, siempre que participen con, al menos, un 20 % del proyecto presentado.

Inpulso al sector audiovisual canario

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Televisión Canaria con el impulso al sector audiovisual y el desarrollo de la industria cultural del Archipiélago, favoreciendo la producción de obras europeas de calidad y la creación de nuevos contenidos audiovisuales. «Este tipo de convocatorias son un impulso para que muchos proyectos salgan adelante. La financiación anticipada les da ese empujón que muchas veces necesitan», señala Ignacio Llobet, jefe de Producción Ajena de Televisión Canaria.

El primer llamamiento de 2026 recibió 16 proyectos, de los que nueve superaron la fase de valoración cualitativa. Finalmente, la financiación se concedió a cuatro producciones: los largometrajes documentales ‘Generación 3 +65‘ y ‘Milagro y Miseria‘; el largometraje de ficción ‘Asesinato en Bajamar‘; y el largometraje de animación ‘Gungo y los juegos cavernícolas‘.

Criterios de valoración

Los proyectos se seleccionarán mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, en el que se valorarán aspectos como la calidad artística y técnica, la viabilidad del proyecto, su impacto sobre el tejido audiovisual canario y distintos criterios sociales. Además, será necesario acreditar una puntuación mínima en los apartados relacionados con la participación de profesionales y empresas vinculadas a Canarias para acceder a la fase de valoración cualitativa.

Entre los criterios también se tendrá en cuenta la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, la incorporación de personas con discapacidad, la participación de direcciones noveles canarias, la implicación de productoras con residencia fiscal en las Islas y el desarrollo de estrategias digitales o transmedia asociadas a los proyectos.

Las bases completas de la convocatoria, junto con toda la documentación requerida y los formularios de solicitud, están disponibles en la web de RTVC y en la sede electrónica de la entidad. Toda la tramitación deberá realizarse exclusivamente por vía telemática.