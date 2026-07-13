El programa de Inteligencia Emocional de La Radio Canaria abordará este lunes, a partir de las 22:00 horas, las claves para construir relaciones más sanas y conscientes

El programa de Inteligencia Emocional de La Radio Canaria ‘Siempre nos quedará París‘, dirigido y presentado por Rosa Vidal, dedicará su edición de este lunes a reflexionar sobre por qué el amor no basta para construir una relación duradera.

Bajo el título ‘La fórmula mágica. Con el amor no basta’, el espacio vuelve este lunes 13 de julio, a partir de las 22:00 horas, para invitar a la audiencia a reflexionar sobre las emociones, el bienestar personal y uno de los grandes retos de la vida: elegir a la persona con la que compartir el camino.

Durante las dos horas de programa, Rosa Vidal y sus invitados analizarán cómo el enamoramiento puede influir en la elección de pareja y por qué una relación necesita mucho más que sentimientos para mantenerse en el tiempo. El espacio invitará a reflexionar sobre aspectos como la compatibilidad, la comunicación, los valores compartidos o el proyecto de vida en común.

A lo largo de la emisión también se abordarán algunos de los errores más frecuentes al iniciar una relación, como idealizar a la otra persona, confundir la intensidad emocional con el amor o pensar que el afecto basta para superar cualquier dificultad. Desde la psicología y la inteligencia emocional, el programa ofrecerá herramientas para construir vínculos más sanos y conscientes.

En esta edición participarán Olga Cabrera, Elisa Ferraro, Eva Cortés, Esther Pradilla, el doctor Clavijo y José Díaz de la Cruz, que compartirán sus conocimientos y experiencias para ayudar a comprender mejor cómo elegimos a la persona con la que compartimos la vida y qué factores influyen en el éxito de una relación.

Con un enfoque cercano y participativo, ‘Siempre nos quedará París’ vuelve a abrir un espacio para la reflexión sobre las emociones, el crecimiento personal y las relaciones humanas, invitando a la audiencia a mirar el amor desde una perspectiva más consciente y realista.