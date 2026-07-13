Un preso canario muere a manos de un compañero en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Dos internos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, uno de ellos canario, han muerto la madrugada de este lunes presuntamente a manos de un compañero de celda, han informado el sindicato ACAIP-UGT e Instituciones Penitenciarias

Dos internos del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, uno de ellos canario, han muerto la madrugada de este lunes presuntamente a manos de un compañero de celda, han informado el sindicato ACAIP-UGT e Instituciones Penitenciarias.

Vista del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla / EFE

Según han trasladado a EFE fuentes de la investigación, el presunto autor de los hechos es un joven de 26 años de nacionalidad gambiana, mientras que los fallecidos son otro joven, de 25 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, y un hombre natural de Sevilla capital, de 54 años.

Fuentes del sindicato han explicado a EFE que durante una de las primeras rondas nocturnas en el módulo residencial número 3 del referido centro penitenciario, un funcionario localizó a un interno sentado en su cama, a uno de sus compañeros de celda muerto y a otro con graves heridas.

Tras dar aviso al resto del personal y a los servicios médicos, los funcionarios constataron que uno de los internos presentaba gravísimas lesiones en la cabeza y que el otro había sido asfixiado en la cama.

El presunto autor de sendos homicidios fue trasladado de inmediato al módulo de agudos, mientras se realizaban sin éxito maniobras de reanimación sobre una de las víctimas.

Hasta el centro se desplazaron agentes de la Policía Científica, Policía Judicial, autoridad judicial, personal forense, 061, Fiscalía y responsables de Instituciones Penitenciarias para iniciar la investigación y proceder al levantamiento de los cadáveres.

Investigación abierta

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias ha denunciado las carencias en el sistema penitenciario español a la hora de tratar a los internos con problemas mentales.

En un comunicado, ACAIP-UGT ha lamentado además que este suceso «vuelve a poner de manifiesto la realidad» denunciada por esta organización sindical, que critica que «el sistema penitenciario y, especialmente, la atención a los internos con patologías psiquiátricas, atraviesan una situación crítica».

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha confirmado este supuesto doble homicidio y ha explicado que el grupo de homicidios y la policía científica de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.

Aunque dicha investigación es aún «muy incipiente», se trabaja con la hipótesis de que los presuntos homicidios se cometieron en un caso por estrangulamiento y en otro fruto de los golpes recibidos, ha detallado Toscano.