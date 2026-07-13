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El Ayuntamiento de Las Palmas estudia la sentencia que anula la nueva tasa de basura

RTVC / EFE
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido este lunes la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la tasa de basura, por lo que evaluará sus consecuencias, así como si presentará un recurso de casación

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido este lunes la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la tasa de basura, por lo que evaluará sus consecuencias, así como si presentará un recurso de casación.

El TSJC declara nula la nueva tasa de recogida de basura de Las Palmas de Gran Canaria / Archivo

Según han informado a EFE fuentes municipales, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, se reunirá este lunes con personal de tributos y de los servicios jurídicos del Ayuntamiento para analizar el contenido de la sentencia.

El TSJC declaró nula la nueva tasa de recogida de basura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al estimar un recurso presentado por la Fundación Canaria Escuelas de Antúnez contra la ordenanza que la regula, aprobada por el pleno en abril de 2024.

La sentencia advierte deficiencias en los criterios empleados para cuantificar y distribuir la tasa y en la memoria económico-financiera en la que se apoya, ya que «no cumple adecuadamente» con la función para justificar el coste real o previsible del servicio, y con los criterios empleados para su distribución entre los contribuyentes.

El PP ha solicitado conocer la situación en la que queda la tasa de residuos de Las Palmas de Gran Canarias y ha pedido a la alcaldesa, Carolina Darias, que informe «de forma inmediata, clara y transparente» a los ciudadanos qué consecuencias prácticas tiene esta resolución judicial.

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