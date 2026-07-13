La Policía libera a una menor explotada sexualmente en Tenerife y detiene a tres hombres

La operación, que se desarrolló en dos locales del sur de la isla, constató que había más mujeres sometidas bajo un control permanente, por lo que la investigación sigue abierta

La Policía Nacional ha detenido en el sur de Tenerife a tres hombres acusados de explotación sexual, prostitución y corrupción de menores, en una operación en la que ha sido liberada una de sus víctimas, una menor de edad.

Dos agentes de la Policía Nacional durante los registros realizados en el sur de Tenerife.

En mayo de 2026, la Policía Nacional tuvo conocimiento de que una menor de edad fue víctima de delitos relacionados con la prostitución, la explotación sexual y corrupción de menores entre los años 2022 y 2024 en dos locales situados en la zona sur de la isla de Tenerife.

Los dos establecimientos desarrollaban aparentemente una actividad lícita, pero, según la Policía, en realidad en su interior se sometía a las mujeres a explotación sexual de forma coactiva.

Se constató a través de las declaraciones y manifestaciones de las víctimas y trabajadoras que las mujeres, algunas de ellas en situación de vulnerabilidad, eran sometidas a un control permanente.

Las mujeres sometidas tenían que cumplir un estricto horario laboral y un régimen disciplinario interno con numerosas obligaciones cuyo incumplimiento conllevaba la imposición de sanciones, muchas veces de tipo económico, reforzando así el control ejercido sobre las víctimas.

Los agentes recabaron la perceptiva autorización judicial y realizaron dos entradas y registros en los locales, en una operación en la que fueron detenidos de tres hombres como presuntos autores de delitos de explotación sexual, prostitución y corrupción de menores.

La investigación continúa abierta para la localización de nuevas víctimas y la identificación de otros posibles implicados.