Las administraciones de lotería exigen cambios: «Vivimos con precios congelados y comisiones de 2002»

El sector de la lotería en España atraviesa una crisis silenciosa. Detrás de las largas colas y la ilusión de la Lotería de Navidad, los loteros denuncian pérdidas de rentabilidad superiores al 60% en las últimas dos décadas y exigen a SELAE una actualización urgente de sus condiciones

Las administraciones de lotería han vuelto a reclamar una vieja demanda, aún sin solución. El presidente de la asociación de administraciones de lotería defensa digital, Jor Urkiola, ha explicado en BDC que reclaman un cambio en las comisiones que reciben, dicen que hay un riesgo en el sistema para la sostenibilidad de las administraciones.

El mito de los ingresos en la Lotería de Navidad

Existe una creencia popular muy arraigada de que las administraciones de lotería obtienen enormes beneficios económicos, especialmente durante la campaña de la Lotería de Navidad. Sin embargo, los profesionales del sector califican esta idea de «un mito muy grande», como ha explicado Jon Urkiola.

Las administraciones de lotería operan como un colectivo de autónomos independientes. No forman parte de la estructura salarial de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), lo que significa que todos los costes de explotación de los locales físicos —alquileres, suministros, seguridad y contratación de personal— recaen exclusivamente sobre los hombros de los más de 11.000 autónomos que integran la red de ventas.

Comisiones congeladas e impacto de la inflación

La principal queja del colectivo radica en el estancamiento de sus ingresos. El modelo de comisiones lleva congelado y sin modificaciones sustanciales desde el año 2002.

Mientras que los ingresos por la venta de cada décimo se han mantenido idénticos durante 24 años, los costes operativos para mantener los negocios abiertos no han parado de crecer, según ha explicado Jon Urkiola:

El IPC (Índice de Precios de Consumo): Ha registrado una subida acumulada de aproximadamente el 70%.

Ha registrado una subida acumulada de aproximadamente el 70%. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI): Se ha más que duplicado en este periodo.

Se ha más que duplicado en este periodo. Costes fijos: Las cuotas de autónomos y los suministros básicos han experimentado incrementos muy notables.

Esta brecha entre ingresos congelados y costes al alza se traduce en una pérdida de rentabilidad que supera el 60%, poniendo en riesgo la viabilidad de la red de ventas presencial.

La paradoja del Gordo: Menos comisión en el sorteo que más trabajo genera

Uno de los puntos más críticos de las reclamaciones del sector es la estructura de comisiones según el tipo de sorteo. Actualmente, la Lotería Nacional (que se juega en sus sorteos habituales de jueves y sábados, así como en los extraordinarios del Niño o especiales) ofrece una comisión del 6% a las administraciones.

Sin embargo, en el Sorteo Extraordinario de Navidad —el evento del año que mayor volumen de trabajo concentra, el que exige mayor inversión en publicidad y el que obliga a contratar personal de refuerzo para atender las ventanillas— la comisión desciende al 4,5%. La primera gran línea roja del sector es la equiparación inmediata de esta comisión al 6% restante del año.

La propuesta: subir el precio del décimo a 25 euros e incrementar los premios

Para corregir la pérdida de valor que han sufrido los productos de lotería frente al coste de la vida, los loteros proponen una reestructuración del producto estrella: elevar el precio del décimo de la Lotería de Navidad de los 20 euros actuales a 25 euros.

Conscientes de que una subida de 5 euros podría generar reticencias en algunos compradores, el sector defiende que esta actualización debe ir ligada de forma obligatoria a un incremento proporcional en la cuantía de los premios. Los loteros recuerdan que en el año 2002 el «Gordo» de Navidad estaba dotado con 400.000 euros por décimo, una cifra que se mantiene idéntica hoy en día pero cuyo poder adquisitivo real es muy inferior al de hace dos décadas.

El colectivo insiste en que, para salvar la red de ventas física y tradicional, SELAE debe elegir entre dos únicas vías: dotar de mayor valor al producto o acometer una subida directa de las comisiones que perciben los puntos de venta.