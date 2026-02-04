Televisión Pública de Canarias abre su primer llamamiento de 2026 de financiación anticipada a producción europea

Las solicitudes podrán presentarse del 4 al 23 de febrero y habrá una segunda convocatoria en septiembre

Televisión Pública Canaria ha hecho público el primero de los dos llamamientos anuales que convoca desde 2021 para adelantar financiación a largometrajes cinematográficos de ficción y animación, documentales cinematográficos, así como películas y documentales para televisión, con un plazo de presentación de solicitudes que arranca el 4 de febrero de 2026 a las 12:00 del mediodía y finaliza el 23 de febrero de 2026 a las 12:00 del mediodía.

Pueden optar a este llamamiento productoras radicadas en cualquier país de la Unión Europea, siempre que sean titulares de al menos un 20 por ciento del proyecto audiovisual que presentan.

La Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual, establece que los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, como Radiotelevisión Canaria, deben destinar un seis por ciento de sus ingresos netos en este tipo de ayudas, “que no del Presupuesto anual”, puntualiza José Luis Loperena, director de Producción en TVPC, quien añade que este llamamiento contará con una segunda convocatoria en septiembre.

Novedad en 2026

La convocatoria incorpora este año una novedad: los proyectos que opten a este llamamiento deberán contar con una ayuda a la producción concedida previamente por algún organismo público de Canarias.

Según explica Ignacio Llobet, jefe de Producción Ajena, esta actualización responde al incremento de solicitudes registrado en los últimos años y tiene como objetivo optimizar la fase de preselección, reforzando la coherencia de los criterios de valoración.

Canarias es uno de los escenarios naturales mejor valorados por productoras europeas para sus rodajes

Cinco años de apoyo al cine y al audiovisual en las Islas

Desde 2021, el sector audiovisual en Canarias ha experimentado una evolución positiva, acompañada por distintas herramientas de impulso a la producción. En ese contexto, los llamamientos de Televisión Pública Canaria para adelantar financiación se han consolidado como un mecanismo de apoyo al desarrollo de proyectos vinculados a las Islas. Solo en 2025, once producciones audiovisuales se beneficiaron de este respaldo.

“Hemos contribuido a que salgan adelante proyectos audiovisuales en Canarias, y ese es un resultado importante”, afirma Loperena, quien recuerda que el alcance de estas ayudas va más allá del importe económico. “A la aportación financiera hay que sumar un elemento clave como es la visibilidad. La calidad de los proyectos se defiende por sí misma, pero nos satisface haber apoyado trabajos que después han logrado proyección y reconocimiento, con presencia en festivales, buena recepción de la crítica, recorrido en la taquilla, nominaciones y Premios Goya”, afirma.

En la misma línea, Llobet destaca el efecto multiplicador que puede generar este tipo de convocatorias. “El adelanto de financiación suele ser determinante para completar la estructura económica de un proyecto, porque facilita el acceso a nuevas vías de inversión y permite sumar otros apoyos, tanto públicos como privados”, señala.

Once proyectos audiovisuales obtuvieron en 2025 ayuda a la financiación de la Televisión Pública de Canaria

Criterios valorados

Además del nuevo requisito incorporado este año, Televisión Pública Canaria aplica un baremo de puntuación que valora, entre otros criterios, que la producción esté participada por empresas audiovisuales canarias, al menos en un 20 por ciento.

También se tendrá en cuenta la incorporación de profesionales de las Islas en el equipo técnico y artístico, así como la participación de actrices y actores canarios en el elenco. Asimismo, la convocatoria contempla criterios orientados a fomentar la igualdad de oportunidades, valorando la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y en las distintas áreas del proyecto.

Información

Pueden descargar las bases de este llamamiento en el enlace adjunto e iniciar sus solicitudes en la sede electrónica de Televisión Canaria.