‘Canarias al Cierre’, información en profundidad al final de la jornada

En La Radio Canaria, de lunes a viernes, de 19:00 horas a 21:00 horas

Cada tarde La Radio Canaria hace balance de las noticias de la jornada en ‘Canarias al Cierre’, de 19:00 horas a 21:00 horas. Un repaso a la información relevante del día que va más allá de los titulares y se adentra en la actualidad con contenidos propios.

«Nos planteamos este Informativo, ‘Canarias al Cierre’, no como un resumen de las principales noticias del día, que por supuesto hacemos, sino que buscamos el contexto de aquellas noticias que destacamos, además de profundizar en alguna de ellas con entrevistas a protagonistas o a especialistas, según el asunto de que se trate», explica Ce Castro, director de ‘Canarias al Cierre’, edición verano.

Ce Castro, director de ‘Canarias al Cierre’, edición verano

Servicio público

Este carácter más reposado permite que ‘Canarias al Cierre’ aplique criterios de reportaje radiofónico a la hora de tratar algunos asuntos, ejemplo de ello son los reportajes de este mes de julio sobre abandono escolar temprano, aumento de la tasa de suicidio entre los más jóvenes, el cambio climático y su incidencia en las Islas, la conservación del territorio o la situación de Venezuela tras los recientes terremotos. Reportajes que pueden escuchar en la hemeroteca del programa en La Radio Canaria.

Los terremotos de Venezuela dejan ya más de 5.500 fallecidos. Europa Press

«No olvidamos el enfoque de servicio público y esto se traduce, por ejemplo, en seguimientos especiales a determinados asuntos como los conatos de incendio allí donde se producen», añade Castro.

Los incendios en la Península o las reivindicaciones de las camareras de piso, (Las Kellys), son otros de los asuntos tratados con profundidad en los últimos días, sin olvidar el espacio reservado en ‘Canarias al Cierre’ para la última hora del deporte.

Conato de incendio en Gran Canaria. RTVC (web)

Trabajo de equipo

Durante este mes de julio, ‘Canarias al Cierre’ ha contado con varias secciones fijas como ‘La Contra‘, con periodistas que desmenuzan la información política y económica; una sección dedicada a la nutrición con la experta Gemma García, y ‘La mirada de África‘ que traslada el periodista Pepe Naranjo.

El trabajo diario para llenar de contenidos cada entrega de ‘Canarias al Cierre’ es posible gracias al equipo de profesionales de La Radio Canaria que este mes de julio lo conforman Melanie García en la producción, Ángel González, Cynthia Quintana y Andrea Pérez, en redacción, y Laura Plasencia en redes sociales.

‘Canarias al Cierre’ continúa durante el verano su cita diaria, al final de la tarde, con la información.