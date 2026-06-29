La nueva plataforma permitirá gestionar en tiempo real la red de saneamiento, anticipar incidencias y optimizar el mantenimiento mediante inteligencia predictiva

Puerto del Rosario implanta una plataforma digital para gestionar su red de saneamiento / Ayuntamiento Puerto del Rosario

El Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha puesto en marcha la plataforma tecnológica Galia, un sistema que permitirá optimizar la gestión integral de los 121 kilómetros de la red municipal de saneamiento mediante información en tiempo real, algoritmos predictivos y la digitalización de los procesos de mantenimiento, inspección y seguimiento.

La herramienta facilitará la planificación y el control de los trabajos sobre la red de alcantarillado, los más de 9.000 pozos de registro, las 22 estaciones de bombeo (EBAR) y el resto de infraestructuras hidráulicas del municipio, según ha informado este lunes el consistorio en un comunicado.

Mantenimiento predictivo

Galia incorpora mapas dinámicos, control de órdenes de trabajo, registro de incidencias y generación automática de informes e indicadores de actividad, lo que permitirá disponer de un conocimiento actualizado y preciso del estado de la red.

Además, cuenta con algoritmos capaces de analizar tanto la información histórica como las necesidades detectadas durante las inspecciones para identificar los puntos más sensibles de la red y recomendar la frecuencia óptima de mantenimiento.

Innovación en la gestión

El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha destacado que «la incorporación de Galia supone un paso decisivo en la modernización de los servicios municipales”.

«Apostamos por la innovación y por herramientas que nos permitan gestionar con mayor eficacia unas infraestructuras esenciales para el municipio y disponer de información en tiempo real nos ayuda a responder con mayor rapidez, optimizar los recursos públicos y ofrecer un servicio de mayor calidad a nuestros vecinos y vecinas», ha indicado.

El concejal de Servicios Municipales, David de León, ha explicado que esta plataforma les permitirá anticiparse a muchas incidencias antes de que se produzcan y organizar el mantenimiento de una forma mucho más eficiente, mejorando el trabajo diario de los equipos y el seguimiento que realiza el Ayuntamiento.

En representación de la empresa concesionaria Canaragua, Natividad Marcial ha explicado que «Galia pone la tecnología al servicio de la gestión municipal», ya que «toda la información que se genera en el trabajo diario queda integrada en una única plataforma, lo que permite planificar el mantenimiento con una visión de futuro, optimizar los recursos disponibles y ofrecer al Ayuntamiento información actualizada para una mejor toma de decisiones».