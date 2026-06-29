La Universidad de La Laguna aprueba su nuevo reglamento, da luz verde a tres proyectos tecnológicos y respalda nuevas iniciativas académicas y de sostenibilidad

El Consejo Social de la Universidad de La Laguna aprueba su reglamento en La Gomera / Emeterio Suárez

El Consejo Social de la Universidad de La Laguna ha aprobado este lunes su reglamento de organización y funcionamiento durante una sesión plenaria celebrada en La Gomera, en la que también ha dado luz verde a la creación de tres nuevas empresas de base tecnológica.

La reunión ha estado presidida en su inicio por el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, quien ha estado acompañado por el rector de la institución académica, Francisco García, y el presidente del órgano colegiado, Francisco Almeida, ha informado la institución académica.

Impulso a la innovación

Durante el encuentro, el Consejo Social ha aprobado el texto definitivo del reglamento interno y ha ratificado la creación de tres nuevas empresas surgidas en la universidad para transferir el conocimiento científico, proyectos que ya contaban con el visto bueno del Consejo de Gobierno.

La primera entidad, denominada ‘Tenet LightKey’, se dedicará al desarrollo de tecnologías de protección contra las falsificaciones mediante el uso de tintas luminiscentes basadas en tierras raras, una iniciativa galardonada con el Premio Canarias de Innovación.

La segunda empresa aprobada es ‘Robotserv’, cuyo objetivo se centra en el desarrollo de dispositivos móviles destinados a resolver tareas repetitivas en entornos no automatizados, con especial aplicación en el sector primario.

El tercer proyecto, ‘Zona 1’, centrará su actividad en la generación de recubrimientos mecánicos estructurados a escala nanométrica que evitan la oxidación de los metales al inhibir la absorción de determinadas moléculas.

Avances para la ULL

En el ámbito académico, el vicerrector de Docencia, José Manuel Fraga, ha presentado el certificado interuniversitario dual en agentes de transformación digital de los servicios públicos, impulsado de forma conjunta con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta titulación semipresencial comenzará a impartirse a partir del próximo curso con una matrícula de 50 estudiantes, divididos en 25 alumnos por cada provincia, quienes compaginarán la formación académica con el desempeño laboral.

Asimismo, el pleno ha autorizado el gasto para iniciar la contratación plurianual del suministro de energía eléctrica de alta tensión en todos los edificios universitarios, con el objetivo de incorporar fuentes alternativas y alcanzar el autoconsumo.

La sesión ha concluido con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la reciente catástrofe que ha afectado a Venezuela.