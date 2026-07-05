El vuelco del vehículo en la carretera FV-20, a la altura de Tiscamanita, en el municipio de Tuineje, dejó al conductor gravemente herido

Un hombre de 26 años resulta herido grave al volcar su vehículo en Tuineje / Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC)

Un hombre de 26 años ha resultado herido grave este sábado por la tarde después de que el vehículo que conducía por la carretera FV-20, a la altura de Tiscamanita, en el municipio de Tuineje (Fuerteventura), haya volcado, ha informado el 112 de Canarias.

El herido, debido a los politraumatismos que presentaba, ha sido trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital General de Fuerteventura, ha precisado esta misma fuente en una nota de prensa.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) ha recibido el aviso del accidente a las 18:09 horas y ha activado a efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Cabildo de Fuerteventura, agentes de la Guardia Civil y a personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

En el lugar de los hechos, los sanitarios del SUC han asistido y estabilizado al paciente, así como han procedido a su traslado. Los bomberos, por su parte, han asegurado la zona y la Guardia Civil ha regulado el tráfico e instruido las diligencias oportunas.