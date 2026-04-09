Estos festivales de música electrónica se celebraron el pasado 3 y 4 de abril

La Policía Nacional detuvo a cinco personas por presuntamente intentar vender diferentes tipos de sustancias estupefacientes en el marco de los festivales musicales celebrados el pasado 3 y 4 de abril en la localidad tinerfeña de Adeje.

Detenidas cinco personas por vender drogas en dos festivales musicales de Adeje/ Imagen cedida por la Policía Nacional

Entre las sustancias requisadas se encuentran principalmente drogas sintéticas como el MDMA, químicas como la cocaína y el tusi, y psicotrópicas como el hachís y la marihuana.

Intervención de sustancias y dinero

Los detenidos, cuatro varones y una mujer, ocultaban las drogas entre sus pertenencias, en cantidades significativas y divididas en dosis individualizadas, preparadas para su consumo y presuntamente destinadas a distribuirse en el interior del recinto.

Estas detenciones la realizaron agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Adeje. Estos hicieron un despliegue durante las fechas señaladas para prevenir el consumo y la compraventa de sustancias estupefacientes.

Este despliegue realizó 116 propuestas de sanción administrativa, además de las citadas detenciones, interviniéndose diferentes tipos de sustancias y cantidades de dinero en efectivo.

Finalmente, ambos eventos constituyen dos celebraciones de reconocido prestigio a nivel regional e incluso nacional, con aforos que superan las 5.000 personas, y presencia de artistas de renombre internacional en el ámbito de la música electrónica.