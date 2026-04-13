La Laguna Tenerife vs Galatasaray. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este miércoles 15 de abril. Partido correspondiente al tercer partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League. Se puede seguir en directo en rtvc.es

La Laguna Tenerife y Galatasaray se enfrentan este miércoles 15 de abril a las 20:00 (hora canaria) en el Pabellón Santiago Martín. Partido correspondiente al tercer partido de los cuartos de final de la Basketball Champions League.

La Laguna Tenerife vs Galatasaray | Tercer partido cuartos de final Basketball Champions League 25-26

El equipo tinerfeño llega al encuentro tras perder el anterior partido de la Baskestball Champions Leagu ante el Galatasaray, en el Abdi İpekçi Arena por 64-62.

Cuadro de los cuartos de final de la Basketball Champions League

La Laguna Tenerife se clasificó en primera posición del grupo L, mientras que el Galatasaray se clasificó en la segunda posición del grupo I.

Últimos enfrentamientos H2H entre La Laguna Tenerife y Galatasaray

En los últimos cinco enfrentamientos entre La Laguna Tenerife y el Galatasaray, La Laguna Tenerife ganó tres de ellos. Por un lado, La Laguna Tenerife llega al partido habiendo ganado tres de sus cinco últimos partidos. Mientras que Galatasaray llega habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

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