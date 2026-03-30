SD Eibar vs Costa Adeje Tenerife | J25 Liga F 25-26

SD Eibar vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este viernes 3 de abril. Partido correspondiente a la J25 de la Liga F. Se puede seguir en directo en rtvc.es

SD Eibar y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este viernes 3 de abril, a partir de las 11:00 (hora canaria) en el Estadio de Ipurua. El encuentro corresponde a la jornada 25 de LaLiga F Moeve.

SD Eibar vs Costa Adeje Tenerife | J25 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar 2-0 en casa al Madrid CFF. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, el Eibar perdió 2-1 en el partido de liga ante el Deportivo Abanca. El equipo se encuentra decimotercero con 17 puntos.

Posiciones en la clasificación de SD Eibar y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 45 puntos. Por su parte, el equipo vasco ocupa la decimotercera posición, con 17 puntos, veintiocho puntos por debajo del Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre SD Eibar y Costa Adeje Tenerife

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el Costa Adeje Tenerife y el Madrid CFF, el Costa Adeje Tenerife ha ganado uno, el Eibar ganó otro y los otros tres acabaron en empate. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de tres partidos ganados de los últimos cinco, habiendo perdido los otros dos. Sin embargo, el equipo vasco llega a este enfrentamiento tras haber perdido sus últimos cinco partidos.

Alineaciones del SD Eibar y Costa Adeje Tenerife

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