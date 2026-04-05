El CD Tenerife Femenino B logró los tres puntos en casa ante el SE AEM con goles de Carmen y Andrea Marrero

El CD Tenerife Femenino B se lleva una trabajada victoria frente al SE AEM / CD Tenerife Femenino

En la Ciudad Deportiva Javier Pérez, el CD Tenerife Femenino B logró una valiosa victoria por 2-1 ante el SE AEM en un encuentro en el que las blanquiazules dominaron durante gran parte del juego y supieron resistir en los momentos finales para asegurar tres puntos que le permiten escalar posiciones en la clasificación.

Dominio tinerfeño en la primera parte

El partido no pudo comenzar mejor para el conjunto tinerfeño. En el minuto 3, Carmen abrió el marcador con un remate dentro del área que superó a la guardameta visitante, premiando el buen arranque de las locales. A partir de ahí, las de Adrián Albéniz llevaron el peso del encuentro, controlando la posesión y generando ocasiones ante un SE AEM que apenas lograba salir de su campo.

Pese al dominio blanquiazul y al intenso calor, el cuadro visitante solo inquietó en una acción aislada en el minuto 34. Por su parte, las tinerfeñas siguieron insistiendo, destacando un disparo lejano de Noe Salazar en el minuto 37 que fue detenido sin dificultades.

Victoria merecida

Tras el paso por vestuarios, el guion se mantuvo y el cuadro tinerfeño amplió su ventaja. En el minuto 50, Andrea Marrero firmó el 2-0 con un remate de cabeza tras un saque de esquina, reflejando la superioridad local.

El encuentro se ajustó en la segunda mitad. En el minuto 62, Muniozguren vio la cartulina amarilla y, apenas un minuto después, el SE AEM recortó distancias con un gol de falta directa que devolvió la emoción al choque.

El técnico blanquiazul movió el banquillo para mantener el control del partido, dando entrada a Pola y Yaretzi por Núria Pon y Esther (67’). Más adelante, en el minuto 83, Marta Valero sustituyó a Carmen.

En el tramo final llegó otro de los momentos destacados del encuentro, con el debut de Tese en Primera Federación con el CD Tenerife Femenino B en el minuto 88, sustituyendo a A. Méndez. Un premio al trabajo de cantera que Tese siempre recordará. Ya en el minuto 90, Lara tuvo la última ocasión del partido con un disparo que fue detenido por la guardameta visitante.