El CD Tenerife Femenino B afronta el primer partido tras asegurar matemáticamente la permanencia y buscarán brindar una victoria a su afición ante el SE AEM

El CD Tenerife Femenino B recibe al SE AEM tras certificar la permanencia / CD Tenerife Femenino

Este fin de semana, el CD Tenerife Femenino B regresa a la competición como local, recibiendo al SE AEM en la jornada 24 de la Primera Federación. El partido se disputará este domingo a las 12:00 horas en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, en un encuentro marcado por la tranquilidad clasificatoria tras lograr el objetivo de la permanencia.

El conjunto dirigido por Adrián Albéniz llega a la cita tras imponerse por 1-3 al Villarreal CF a domicilio, un triunfo de gran valor que permitió al filial blanquiazul asegurar matemáticamente su continuidad una temporada más en la categoría. Un premio al trabajo, la constancia y el crecimiento del equipo durante todo el curso.

Con este resultado, el CD Tenerife Femenino B ocupa la sexta posición con 33 puntos, asentado en la zona media de la tabla y con margen para seguir escalando posiciones en las tres jornadas restantes. Por su parte, el SE AEM llega al encuentro en la décima plaza con 27 puntos, en una situación más ajustada y con la necesidad de seguir sumando para asegurar sus objetivos.

El duelo se presenta como una oportunidad para que las blanquiazules compitan sin la presión clasificatoria, pero con la ambición de mantener la buena dinámica y hacerse fuertes en casa, donde el equipo ha mostrado un rendimiento sólido durante la temporada.

Sin presión,pero con intensidad

En la previa del encuentro, el técnico Adrián Albéniz valoró el momento del equipo tras alcanzar el objetivo: “El equipo está en un gran momento, quieren afrontar lo que queda compitiendo al máximo, pero ya sin esa presión extra tras haber logrado la permanencia y con ganas de disfrutar las jornadas restantes”.

Sobre el rival, el entrenador destacó la exigencia del duelo: “Creo que el partido será totalmente diferente al de la ida, han vuelto a recuperar un juego que la temporada pasada las llevó a playoff. Debemos estar atentas porque a balón parado son muy fuertes, será un partido de duelos y con nuestra situación clasificatoria creo que estaremos más sueltas para poder intentar tener más balón y dominar el partido”.

Dar el máximo hasta el final

Por su parte, la atacante blanquiazul Esther, señaló que: “no tener esa presión por la permanencia no quiere decir que no vayamos a dar el máximo sobre el campo. Jugamos en casa y vamos a defender nuestro escudo en estos últimos partidos que quedan para lograr estar lo más arriba posible en la clasificación”.