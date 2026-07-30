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‘Identidades’ recorre algunas de las principales salinas del Archipiélago

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La serie documental que presenta Benito Cabrera, junto a los jóvenes creadores de contenido Elena Marrero y Luis Cabrera, explora la importancia de la sal en Canarias este viernes, a las 22:15 horas

La serie documental ‘Identidades‘ de Televisión Canaria dedica su próximo capítulo, este viernes 31 de agosto, a partir de las 22:15 horas, a la sal, uno de los elementos más identificativos en la historia, el paisaje y la vida cotidiana de Canarias. La nueva entrega podrá seguirse por la señal genérica de TDT y en Canarias Play.

El programa, dirigido y presentado por el timplista Benito Cabrera, junto a los jóvenes creadores de contenido Elena Marrero y Luis Cabrera, recorre algunas de las principales salinas del archipiélago para acercarse a un territorio construido por el mar, el viento, el sol y el trabajo humano.

A través de entrevistas con salineros, cocineros con estrella Michelín, científicos y otros protagonistas, la serie explora la importancia histórica, económica, gastronómica y sensorial de la sal en Canarias.

Fotograma del capítulo dedicado a la sal de ‘Identidades’, en el que se ve a un bailarín danzando al ritmo del timple de Benito Cabrera.

El capítulo muestra cómo las salinas forman parte del patrimonio natural, industrial y cultural de las islas, pero también cómo siguen inspirando nuevas formas de creación. Para ello, el equipo combina el rigor divulgativo con nuevos lenguajes para acercar la identidad canaria a todos los públicos y, especialmente, a las nuevas generaciones.

Con la serie ‘Identidades’ Televisión Canaria propone una mirada contemporánea sobre la cultura, la historia y el patrimonio de Canarias.

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