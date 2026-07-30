El incendio de un vehículo en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria provoca durante las primeras horas de la mañana importantes retenciones

A primera hora de la mañana se registraba el incendio de un vehículo en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de Onda Atlántica.

Incendio de vehículo en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria esta mañana

Como consecuencia del incidente, a primera hora de la mañana, momento de máxima confluencia de vehículos por una de las vías principales de la capital grancanaria, se han registrado importantes retenciones de varios kilómetros en la GC1 sentido puerto.

La GC-1 tuvo que ser cortada temporalmente al tráfico mientras duraban los trabajos de actuación de los bomberos y el tráfico se desvió por la calle Pérez Muñoz.

Retirada del vehículo incendiado en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria / La Radio Canaria / Carlos Guillermo Domínguez

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria se ha encargado de la reorganización del tráfico. Hasta que se retire el vehículo incendiado, se ha procedido posteriormente a la apertura del carril izquierdo de la vía.