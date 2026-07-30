La compra de vivienda intensifica su caída al 11,8% en mayo con el precio subiendo un 8,8%

Canarias está entre las comunidades donde más aumentó el precio de la vivienda

La compraventa de viviendas intensificó su caída en mayo hasta anotarse un descenso del 11,8 % interanual, mientras que el precio de la vivienda se encareció el 8,8 % hasta los 2.049 euros/m², según los datos que maneja el Consejo General del Notariado.

/ Archivo / M. Burlikowski

Con este nuevo retroceso, la compraventa de viviendas acumula ocho meses consecutivos de caídas, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9 %) y que siguieron en noviembre (-2,4 %), diciembre (-1 %), enero (-11,4 %), febrero (-7,7 %), marzo (-4,7 %) y abril (-10,2 %) y mayo (-11,8 %).

Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Las compras de pisos disminuyen más del 14 %

En mayo se contabilizaron 55.761 compraventas. Por tipo de vivienda, las de pisos disminuyeron un 14,1 % interanual, alcanzando las 41.211 unidades, mientras que las unifamiliares disminuyeron un 4,7 % interanual, hasta llegar a las 14.550 unidades.

Los notarios también detectan un descenso del 2,2 % en la superficie media de la vivienda en España.

Las transacciones descendieron en 14 comunidades, siendo los mayores ajustes los registrados en la Comunidad Valenciana (-35,8 %); Islas Baleares (- 20,6 %); Cantabria (-19,7 %); Asturias (-17,4 %); País Vasco (-13,6 %) o La Rioja (-11,7 %).

En la Comunidad de Madrid descendieron un 10,6 % y en Cataluña un 4,1 %.

Por el contrario, se registraron ascensos en Navarra (8,2 %), Castilla-La Mancha (4,5 %) y Extremadura (0,2 %).

Baleares, a la cabeza de las subidas de precios

En mayo, el precio del metro cuadrado subió un 8,8 % interanual en España. En 16 de las 17 autonomías se registró un encarecimiento en el precio de la vivienda, siendo Galicia la única autonomía en la que cayó, un 6,8 %.

Los mayores incrementos de precios se dieron en Islas Baleares (16,3 %); Castilla-La Mancha (15,4 %); Andalucía (14,4 %); Islas Canarias (13,7 %); Navarra (13,5 %); Cantabria (12,3 %); Comunidad Valenciana (11,9 %); Murcia (10,7 %); Comunidad de Madrid (9,2 %); Asturias (8,5 %) y Cataluña (8,2 %).

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 14 % con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.455 euros/m², mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.445 euros/m², registrando un aumento del 2,7 %.

Caen un 4 % las hipotecas para vivienda

Por otro lado, la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda bajó en mayo un 4 % interanual, hasta las 30.577 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos aumentó un 3,9 %, hasta alcanzar los 181.976 euros.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 54,8 %. En estas operaciones, la cuantía del préstamo representó, de media, el 72,5 % del precio de la vivienda.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda descendieron en diez autonomías, siendo los mayores ajustes los de la Comunidad Valenciana (-26,1%); Asturias (-15,4 %); Castilla y León (-12,3 %) o Aragón (-9,8 %).

Los aumentos se produjeron, por su parte, en seis comunidades Castilla-La Mancha (14,2 %); Cataluña (3,4 %); Andalucía (1,5 %); Islas Canarias (1,1 %); Extremadura (1 %) y Murcia (1 %). Por su parte, en el País Vasco se mantuvieron estables respecto al año anterior. EFE