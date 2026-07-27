El espacio de La Radio Canaria emite de 22:00 a 24:00 horas su última entrega antes de la pausa vacacional, centrada en el crecimiento personal

La Radio Canaria despide este lunes la temporada de ‘Siempre nos quedará París’ antes de su pausa vacacional con un programa en el que su directora y conductora, Rosa Vidal, propone un viaje hacia el interior para explorar el mito personal como una herramienta de autoconocimiento. De 22:00 a 24:00 horas, el espacio abordará las historias simbólicas que construyen nuestra identidad, orientan nuestras decisiones y acompañan los procesos de cambio y crecimiento personal.

El mito personal protagoniza el cierre de temporada de ‘Siempre nos quedará París’. Arriba, Rosa Vida, directora y conductora del programa de La Radio Canaria.

La última entrega, que lleva como título ‘Descubre tu mito’, invita a la audiencia a explorar esa historia simbólica que guía “nuestras decisiones, nuestros vínculos, nuestras pérdidas y nuestros nuevos comienzos; porque comprender nuestra historia es también una forma de transformar nuestro futuro”, refiere Rosa Vidal. Está inspirado en la mitología clásica y en las aportaciones de Carl Gustav Jung, Boris Cyrulnik y Gabriel García de Oro para plantear una reflexión sobre el valor de reconocer el propio relato vital para vivir con mayor coherencia, sentido y libertad.

Además, el programa realizará un recorrido por algunos de los temas que más interés y participación han despertado entre la audiencia como dependencia emocional, relaciones tóxicas, infidelidad, gestión de las emociones, salud mental, heridas del alma, aprendizaje desde la adversidad, amor en todas sus dimensiones e historias de superación personal.

Reconocimiento

Durante dos horas, Rosa Vidal despedirá una temporada marcada por el compromiso con la divulgación de la salud mental y la inteligencia emocional, invitando a la audiencia a realizar un último viaje hacia el interior de uno mismo, un cierre de temporada para recordar que «comprender nuestra historia es también una forma de transformar nuestro futuro», señala Rosa Vidal.

Con esta última emisión ‘Siempre nos quedará París’ pone el broche final a una temporada marcada por el cariño y la fidelidad de su audiencia y por el reconocimiento recibido con el Premio Arkoiris al Mejor Programa de Radio de Canarias 2026. Un galardón que distingue el compromiso con la divulgación de la salud mental, la inteligencia emocional y el crecimiento personal con una mirada cercana, rigurosa y humana.

‘Siempre nos quedará París’ refuerza así una semana más su compromiso con la audiencia para ofrecer un espacio de reflexión íntima y práctica donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y cada lunes se abre una puerta al cambio.