Salvamento Marítimo ha interceptado este jueves un cayuco con 54 personas migrantes a bordo a una milla al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro

Salvamento Marítimo ha rescatado este jueves un cayuco con 54 inmigrantes a bordo, entre ellos seis mujeres, cuando estaba a punto de llegar a El Hierro tras once días de travesía desde Guinea-Bisáu.

Salvamar de Salvamento Marítimo / Salvamento Marítimo Archivo

Una vez detectada la embarcación irregular, la salvamar Navia, con el apoyo de la salvamar Dipdha, localizó y asistió al cayuco, que fue remolcado hasta el puerto herreño, según ha informado el organismo estatal.

Una traslado al hospital

Entre las 54 personas migrantes, todas ellas de origen subsahariano, se encontraban 48 hombres y seis mujeres, que fueron atendidas por el dispositivo sanitario y los cuerpos de seguridad presentes en la zona.

Tras una primera atención sanitaria en puerto, solo se registró un traslado al Hospital.

Once días de trayecto

El cayuco había sido detectado por el radar de vigilancia costera SIVE cuando se encontraba a menos de dos kilómetros de tierra.

De acuerdo con el relato de los propios inmigrantes, salió hacia Canarias hace once días desde Guinea-Bisáu.