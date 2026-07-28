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Este miércoles tendremos altas temperaturas, cielos nubosos y calima ligera en altura en todo el archipiélago especialmente por la tarde

La previsión del tiempo en Canarias apunta al comienzo de la primera ola de calor del año. Temperaturas en ascenso. Más notable en las medianías y zonas altas de las vertientes sur y oeste de las islas montañosas donde es probable que se superen los 30ºC. En Gran Canaria se podrán alcanzar o superar localmente los 34ºC en esas medianías y en la cuenca de Tejeda.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 29 de julio de 2026 / RTVC

Este miércoles tendremos cielos nubosos en el norte de las islas montañosas por debajo de los 700 – 900 metros que se abrirán amplios claros al mediodía y que tenderá a poco nuboso o despejado por la tarde. En litorales de Fuerteventura y oeste de Lanzarote habrá intervalos nubosos que tenderá a poco nuboso o despejado. Calima ligera en altura en todo el archipiélago especialmente por la tarde.

Alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste e interior de Lanzarote y sur de Jandía en Fuerteventura donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes, +70 Km/h, por la tarde.

Y en el mar, las olas más grandes en costas abiertas al norte con oleaje en torno al 1 metro de altura. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejadilla.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Poco nuboso o despejado. Alisio moderado más intenso en el este y noroeste. Temperaturas en ascenso en medianías y zonas altas. Se podrán alcanzar los 30ºC.

La Palma: Nuboso en el norte y este por debajo de los 900m. Tenderá a poco nuboso o despejado. En el resto, despejado. Alisio moderado que será más intenso en franjas costeras del sureste y noroeste por la tarde. Temperaturas en ascenso, más notable en medianías.

La Gomera: Despejado salvo en el norte habrá intervalos. Alisio moderado. Se acelerará por la tarde. Temperaturas en ascenso. Se podrán superar los 30ºC en medianías del sur y oeste.

Tenerife: Nuboso en el norte por debajo de los 900 m que se abrirán amplios claros al mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado, más intenso en costas del sureste y noroeste. Las temperaturas subirán, sobre todo en medianías del este, sur y oeste donde se podrán alcanzar localmente los 32ºC. En la capital la máxima rondará los 30ºC.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte por debajo de los 700 m. Se abrirán claros en horas centrales. En el resto, poco nuboso o despejado. Alisio moderado acelerándose por la tarde en el sureste y noroeste donde no se descarta alguna racha muy fuerte. Temperaturas en ascenso en medianías del sur, oeste y cuenca de Tejeda, donde se podrán alcanzar localmente los 34ºC.

Fuerteventura: Despejado, salvo a primeras y últimas horas que habrá intervalos. Alisio moderado más intenso en zonas del sur de Jandía por la tarde. Temperaturas en ascenso. Se podrán superar los 31ºC en el sureste. En la capital irán desde los 21ºC a los 28ºC.

Lanzarote: Despejado salvo en el norte que habrá intervalos a primeras y últimas horas. Alisio moderado, más intenso en el interior y sur. Temperaturas que oscilarán entre los 21ºC y los 28ºC en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos. Alisio moderado. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 26ºC en Caleta de Sebo.