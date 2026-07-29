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Este jueves tendremos cielos poco nubosos o despejados salvo algunos intervalos de nubes altas poco importantes

Según la previsión del tiempo en Canarias, en vertientes del norte de las islas montañosas y en el norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote intervalos de nubes bajas por debajo de los 400 – 700 metros a primeras y últimas horas.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 30 de julio de 2026 / RTVC

Calima en altura. Será más significativa en medianías y cumbres. Subirán las temperaturas. Se alcanzarán y superarán los 30ºC en medianías del sur y oeste de las islas montañosas y en zonas del interior y sureste de Fuerteventura y Lanzarote. En Gran Canaria no se descarta que se alcancen localmente los 40ºC en esas medianías con temperaturas nocturnas elevadas. En el sur y este de Tenerife se podrán superar los 34ºC.

Alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste, interior de Lanzarote y sur de Jandía donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes por la tarde. En cumbres,

Y en el mar, olas 1-1,5m en costas del norte. En canales entre islas superarán los 2m. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejadilla.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Poco nuboso o despejado. Calima que será más significaiva en cumbres. Alisio moderado. Temperaturas cálidas. Se superarán los 30ºC-32ºC en cumbres y en vertientes sur.

La Palma: Intervalos por debajo de los 700 m en el norte y este a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima. Alisio moderado acelerándose en los extremos expuestos. Temperaturas que superarán los 30ºC – 32ºC en medianías del oeste.

La Gomera: Intervalos matinales en el norte por debajo de los 500 m. En el resto, poco nuboso o despejado con calima. Alisio moderado, más intenso en el este y noroeste. Temperaturas cálidas. Se podrán alcanzar los 34ºC en medianías del sur y oeste.

Tenerife: En el norte, intervalos de nubes bajas por debajo de los 600 m. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima, más significativa en cumbres. Alisio moderado acelerándose en franjas costeras del sureste y noroeste. Temperaturas muy cálidas. Se esperan valores locales de hasta 36ºC en medianías del este, sur y oeste. En la capital la máxima rondará los 32ºC.

Gran Canaria: Intervalos en el norte por debajo de los 500 m a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima que será más intensa en cumbre durante la tarde. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas muy cálidas. Se podrán alcanzar localmente los 40ºC en medianías del sur y oeste.

Fuerteventura: Intervalos de nubes bajas el oeste matinales y a últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura. Alisio más intenso en el sur de Jandía y temperaturas que localmente podrán alcanzar los 34ºC en el sureste.

Lanzarote: Poco nuboso o despejado. Calima en altura. Alisio moderado, acelerándose en el interior sur. Temperaturas cálidas. Se podrán superar localmente los 32ºC en el sur y este.

La Graciosa: Intervalos nubosos que tenderá a poco nuboso o despejado. Alisio moderado. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 27ºC en Caleta de Sebo.