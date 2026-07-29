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El tiempo en Canarias | Jornada con calima, viento alisio moderado y temperaturas en ascenso

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Este jueves tendremos cielos poco nubosos o despejados salvo algunos intervalos de nubes altas poco importantes

Según la previsión del tiempo en Canarias, en vertientes del norte de las islas montañosas y en el norte y oeste de Fuerteventura y Lanzarote intervalos de nubes bajas por debajo de los 400 – 700 metros a primeras y últimas horas.

Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 30 de julio de 2026
Mapa de la previsión del tiempo en Canarias para el 30 de julio de 2026 / RTVC

Calima en altura. Será más significativa en medianías y cumbres. Subirán las temperaturas. Se alcanzarán y superarán los 30ºC en medianías del sur y oeste de las islas montañosas y en zonas del interior y sureste de Fuerteventura y Lanzarote. En Gran Canaria no se descarta que se alcancen localmente los 40ºC en esas medianías con temperaturas nocturnas elevadas. En el sur y este de Tenerife se podrán superar los 34ºC.

Alisio moderado con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste, interior de Lanzarote y sur de Jandía donde son probables rachas ocasionalmente muy fuertes por la tarde. En cumbres,

Y en el mar, olas 1-1,5m en costas del norte. En canales entre islas superarán los 2m. En costas más resguardadas del sur predominarán las áreas de marejadilla.

La previsión del tiempo isla por isla:

El Hierro: Poco nuboso o despejado. Calima que será más significaiva en cumbres. Alisio moderado. Temperaturas cálidas. Se superarán los 30ºC-32ºC en cumbres y en vertientes sur.

La Palma: Intervalos por debajo de los 700 m en el norte y este a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima. Alisio moderado acelerándose en los extremos expuestos. Temperaturas que superarán los 30ºC – 32ºC en medianías del oeste.

La Gomera: Intervalos matinales en el norte por debajo de los 500 m. En el resto, poco nuboso o despejado con calima. Alisio moderado, más intenso en el este y noroeste. Temperaturas cálidas. Se podrán alcanzar los 34ºC en medianías del sur y oeste.

Tenerife: En el norte, intervalos de nubes bajas por debajo de los 600 m. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima, más significativa en cumbres. Alisio moderado acelerándose en franjas costeras del sureste y noroeste. Temperaturas muy cálidas. Se esperan valores locales de hasta 36ºC en medianías del este, sur y oeste. En la capital la máxima rondará los 32ºC.

Gran Canaria: Intervalos en el norte por debajo de los 500 m a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima que será más intensa en cumbre durante la tarde. Alisio moderado con probables rachas muy fuertes en el sureste y noroeste. Temperaturas muy cálidas. Se podrán alcanzar localmente los 40ºC en medianías del sur y oeste.

Fuerteventura: Intervalos de nubes bajas el oeste matinales y a últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado. Calima en altura. Alisio más intenso en el sur de Jandía y temperaturas que localmente podrán alcanzar los 34ºC en el sureste.

Lanzarote: Poco nuboso o despejado. Calima en altura. Alisio moderado, acelerándose en el interior sur. Temperaturas cálidas. Se podrán superar localmente los 32ºC en el sur y este.

La Graciosa: Intervalos nubosos que tenderá a poco nuboso o despejado. Alisio moderado. Temperaturas que irán desde los 22ºC a los 27ºC en Caleta de Sebo.

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