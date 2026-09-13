El fuego, declarado en el paraje Ermita del Rosario sobre las 13:00 horas, ha movilizado a 15 medios aéreos, entre ellos siete aviones

Un incendio en Benahavís (Málaga) ha obligado este domingo a activar la fase de emergencia en situación operativa 1 del Plan andaluz contra incendios Infoca y a decretar el confinamiento preventivo del casco urbano de la localidad. En concreto, de 9.500 habitantes, diseminados al norte y oeste y la urbanización La Coja.

Imagen agencias.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha activado esta fase de emergencias y se ha recomendado el cierre de puertas y ventanas, proteger a niños, mayores y enfermos y seguir las instrucciones del servicio de Emergencias 1-1-2 y de los operativos en la zona, además de evitar riesgos.

Un total de 15 medios aéreos

El fuego, declarado en el paraje Ermita del Rosario sobre las 13:00 horas, ha movilizado a 15 medios aéreos, entre ellos siete aviones (cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación) y ocho helicópteros (cinco semipesados, dos ligeros y uno pesado).

También hay desplegados 60 bomberos forestales, cuatro brigadas de refuerzo de incendios (Brica) y tres vehículos autobombas de extinción con 3.500 litros de agua.

El operativo se completa con seis técnicos de operaciones, dos técnicos de extinción, un agente medioambiental, un equipo de mando en incendios forestales (Emif) y una unidad médica.