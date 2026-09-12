Un hombre de 47 años resultó herido de carácter moderado en un incendio en Adeje. Dos jóvenes de 18 y 19 años sufrieron intoxicaciones leves

Tres afectados por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Adeje. Europa Press

Tres personas resultaron afectadas este viernes por inhalación de humo durante el incendio de una vivienda situada en la calle San Borondón, en Adeje (Tenerife).

Un hombre de 47 años sufrió una intoxicación de carácter moderado, mientras que dos jóvenes, de 18 y 19 años, resultaron afectados de carácter leve.

Los afectados fueron trasladados al hospital

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que se encargaron de extinguir el fuego y ventilar el inmueble. Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los tres afectados. Fueron trasladados en ambulancias al Hospital Universitario Hospitén Sur.

También intervinieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que realizaron las diligencias correspondientes y colaboraron con los recursos de emergencia desplegados en la zona.