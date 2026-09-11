Detenido un hombre por agredir a su mujer en Güímar

El presunto caso de violencia machista dejó a la mujer con heridas graves en la cara y su hija menor de edad también ha tenido que ser atendida por los médicos

Imagen: EFE

En la tarde de este viernes han detenid a un hombre en su domicilio en Güímar, donde, presuntamente, habría agredido a su pareja. Tanto la mujer como su hija, menor de edad, tuvieron que encerrarse en una habitación tras la agresión para protegerse del hombre hasta la llegada de la policía local.

A ambas tuvieron que atenderlas los servicios sanitarios. La víctima presenta heridas graves en la cara. Al hombre lo detuvieron en el propio domicilio y puesto a disposición judicial.

Atención a las víctimas

El servicio de atención a la violencia de género del 112, dependiente del Instituto Canario de Igualdad (ICI), ofrece atención especializada las 24 horas del día, los 365 días del año, a través de profesionales expertas.

Este recurso permite activar de forma inmediata una respuesta de emergencia, además de facilitar asesoramiento y apoyo a las mujeres que se encuentren en una situación de violencia de género, con el objetivo de ofrecer asistencia rápida y especializada.