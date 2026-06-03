La feria de las rebajas y las oportunidades celebra sus 26 años de historia ofreciendo grandes descuentos, gastronomía y conciertos hasta el próximo domingo

Agüimes estrena este miércoles una nueva edición de Fisaldo para ofrecer las mejores oportunidades comerciales a toda la ciudadanía de Gran Canaria. El evento celebra su vigesimosexto aniversario y mantendrá sus puertas abiertas al público hasta el próximo domingo en el municipio del sureste.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Las empresas locales acuden a este evento anual para dar salida a los productos acumulados durante los últimos meses de trabajo. Los comerciantes aprovechan estos días intensos en Agüimes para aumentar sus ventas de forma significativa en un espacio unificado. Por este motivo, el sector valora la visibilidad que otorga la feria a las pequeñas y medianas empresas de la isla.

Asimismo, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, destaca la importancia económica de este encuentro para el tejido empresarial de la isla. El dirigente explica que los resultados de esta feria muchas veces compensan los malos registros económicos de otros momentos del año. Además, Morales define el evento como una gran oportunidad para renovar el stock y ponerlo a disposición de toda la sociedad.

En este sentido, los pequeños empresarios coinciden en la utilidad de este escaparate público para potenciar sus marcas de forma directa y cercana. Por lo tanto, el recinto facilita la liquidación de la mercancía rezagada mediante la aplicación de precios muy asequibles para los clientes. Un ejemplo claro se observa en prendas que bajan de los 80 euros iniciales hasta venderse por apenas 30 euros.

La búsqueda de las mejores ofertas de la isla

Por otra parte, los compradores acuden en masa al recinto ferial con el objetivo prioritario de localizar los mejores descuentos de la temporada. Los visitantes celebran la gran variedad de artículos disponibles y destacan la presencia de ofertas reales en casi todas las categorías. En consecuencia, la satisfacción generalizada se hace notar desde las primeras horas de apertura de los 69 estands.

De igual manera, el público habitual de Fisaldo resalta que el evento merece la pena cada año por la calidad de las oportunidades. Las personas que asisten al recinto reconocen que resulta muy sencillo picar y comprar productos debido a los atractivos precios actuales. De este modo, la feria se consolida como una cita obligatoria para los consumidores que buscan ahorrar en sus compras familiares.

Finalmente, la organización espera superar la espectacular cifra de la pasada edición, cuando más de 23 mil personas visitaron la feria de saldos. Los precios reducidos se podrán consultar libremente en la totalidad de los puestos de venta hasta la jornada del próximo domingo. Por ello, la combinación de comercio, música y gastronomía promete atraer a miles de residentes durante los próximos días a Agüimes.