El 86% de los canarios comprará en las rebajas

Los canarios gastarán una media de 200 euros en las rebajas de invierno que se prolongarán hasta el 6 de marzo

La campaña de rebajas se extiende hasta el 6 de marzo.

Después del Día de Reyes comienzan las rebajas de invierno. Algunos comercios empezaron con descuentos poco antes de las navidades con el Black Friday.

Una circunstancia que según los empresarios podría condicionar que disminuyan las compras en las rebajas. Los canarios gastarán una media de 200 euros en estos días.

Una ligera subida con respecto al mismo periodo en 2025. El 86% de la población canaria gastará en estas rebajas.

Escaparates con el 50% de descuento

En algunos escaparates se pueden ver descuentos de hasta el 50%. Mientras, en la mayoría de los negocios oscilan entre el 20% y el 40% de descuento.

Las rebajas comienzan oficialmente el 7 de enero aunque en algunas tiendas online han empezado hace varios días. También, algunos comercios con web han aplicado descuentos desde la tarde del 6 de enero.

Los compradores online han podido acceder a productos con importantes descuentos. Desde las organizaciones de consumidores advierten sobre las compras compulsivas, aconsejan hacer una lista de lo necesario. En este sentido, comprobar que junto al precio rebajado aparece el antiguo y conservar el ticket de compra por si hay que reclamar.

Desde Facua-Consumidores en Acción advierten también sobre una de las trampas más frecuentes con la venta de un producto usado, este tipo de acciones ilegales se pueden denunciar, aseguran, y recibir a cambio una indemnización por este tipo de fraude.