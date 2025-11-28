ES NOTICIA

Comienza una jornada de ‘Black Friday’ marcada por los descuentos y las compras navideñas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

A lo largo de los últimos años, multitud de marcas, empresas y hasta compañías aéreas se han unido al ‘Black Friday’

Informa. RTVC

El viernes negro, da el pistoletazo de salida a las compras navideñas. Muchas tiendas y centros comerciales hacen descuentos para atraer al consumidor. También supone más contrataciones para estas fechas.

Imagen archivo RTVC.

Jornada marcada por las ventas

Los sectores con más contrataciones serán el comercio minorista, la logística y transporte, los centros de llamadas, las grandes superficies y la alimentación, especialmente aquellos con orientación al cliente.

A lo largo de los últimos años, multitud de marcas, empresas y hasta compañías aéreas se han unido a lo que se considera ya todo un fenómeno de los descuentos. No obstante, algunos comercios arrancaron desde el lunes en Canarias la llamada semana del ‘Black Friday’.

Sector del comercio

Por su parte, el sector ha estimado que durante los últimos días las compras han repuntado un 4% respecto a años anteriores. Además, se prevé que el consumo se mantenga en la misma línea hasta el mes de enero.

Un consumo clave en las islas y que ya abarca multitud de sectores.

