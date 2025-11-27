Recomendaciones para evitar fraudes este Black Friday

El Black Friday concentrará casi una cuarta parte de las compras online del año, un momento propicio para las ciberestafas

Comercio electrónico. Imagen de recurso Freepik

El Black Friday arranca este viernes en España y lo hace acompañado de un notable incremento del riesgo de ciberestafas. Según las últimas estimaciones del sector, esta jornada concentrará cerca del 25% de todas las ventas anuales del comercio electrónico y elevará hasta un 59% el volumen de transacciones online respecto a una semana habitual. Un escenario que, además de impulsar el consumo digital, también multiplica las oportunidades para los ciberdelincuentes, según informa ESET España.

Durante las últimas semanas, tanto la Policía Nacional como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han intensificado sus avisos ante el repunte de fraudes vinculados al Black Friday. Las autoridades alertan de un aumento de campañas de phishing, smishing y la aparición de páginas fraudulentas que suplantan a tiendas y empresas de mensajería, aprovechando las prisas de los usuarios por cerrar sus compras.

En esta misma línea, ESET España ha detectado una evolución significativa en las tácticas empleadas por los atacantes durante campañas de alto impacto como la de este viernes. “Las amenazas detectadas este año muestran un mayor grado de elaboración, con el uso de herramientas automatizadas y técnicas que buscan imitar de forma más precisa las comunicaciones legítimas de comercios y servicios. Además, la rapidez con la que a menudo se toman decisiones durante estos periodos promocionales puede favorecer que los usuarios no detecten señales de alerta que, en otras circunstancias, identificarían con más facilidad”, advierte Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de la compañía.

Métodos más frecuentes

Entre los métodos más frecuentes figuran el envío de correos y SMS falsos, la creación de webs fraudulentas con dominios casi idénticos a los originales y las ofertas agresivas diseñadas para provocar compras impulsivas. Tanto la Policía Nacional como INCIBE coinciden en la necesidad de extremar precauciones y recomiendan desconfiar de descuentos demasiado atractivos, verificar la autenticidad de las páginas y evitar acceder a enlaces sospechosos, especialmente en un periodo de actividad online tan intensa como el Black Friday.

Recomendaciones para evitar fraudes este Black Friday

Estas son algunas recomendaciones para reducir el riesgo de ser víctima de una estafa digital:

Verificar la dirección web antes de introducir datos personales o de pago.

antes de introducir datos personales o de pago. Evitar acceder a enlaces recibidos por correo o SMS si no se tiene certeza de su origen.

recibidos por correo o SMS si no se tiene certeza de su origen. Desconfiar de precios inusualmente bajos , típicos de campañas fraudulentas.

, típicos de campañas fraudulentas. Utilizar tarjetas virtuales o métodos de pago con protección al comprador .

. Activar la autenticación en dos pasos (2FA) siempre que esté disponible.

siempre que esté disponible. Conservar los comprobantes de compra para facilitar cualquier reclamación o denuncia.

para facilitar cualquier reclamación o denuncia. No compartas tus datos confidenciales por canales no seguros.

por canales no seguros. Evita las redes Wi-Fi públicas al hacer compras.

al hacer compras. Actúa rápido si algo sale mal. Si sufres una estafa o percibes movimientos extraños en tu cuenta, no esperes. Contacta con tu banco, bloquea tus tarjetas o la transferencia y denuncia el hecho a la policía.

La combinación de un elevado volumen de transacciones y la actividad fraudulenta observada en estas fechas subraya la importancia de mantener hábitos de compra seguros y estar informado sobre los métodos de fraude más habituales, alerta ESET. “La concienciación sigue siendo la herramienta esencial para que los consumidores puedan disfrutar del Black Friday con garantías”, concluye Albors.