El pequeño comercio se centra en estas fechas que supone un 80 % de sus ingresos anuales

La campaña comercial de Navidad ha comenzado oficialmente tras el fin del Black Friday, una semana marcada por fuertes descuentos que ha dejado un incremento de ventas de entre un 3 y un 5 %.

Para el pequeño comercio, estas fechas resultan decisivas, llegando a representar hasta el 80% de sus ingresos anuales. Con el Cyber Monday aún en marcha, el sector celebra un arranque esperanzador y destacan las ventas del textil, hogar, electrónica y juguetería.

Los pequeños comercios, los más beneficiados

Según Iván Pérez, presidente de La Laguna Zona Comercial, los resultados han sido “bastante positivos, superando un 20% de un día normal”, impulsados por el encendido de luces y la Noche en Blanco.

Si se analiza el conjunto de la semana, el aumento ronda el 4%, y todavía quedan siete intensas semanas de compras por delante. Abbas Moujir, presidente de FAUCA, estima que el incremento final podría situarse entre un 3 y un 5%, en línea con la evolución de los meses anteriores.

Desde la Cámara de Comercio de Gran Canaria, el director de Comercio Interior, Ramón Redondo, apunta que la campaña navideña podría cerrar incluso con un crecimiento del 6 o 7%, favorecida por el buen tiempo y el dinamismo del consumo.

No obstante, la competencia de los grandes descuentos supone un reto para el comercio local, clave para su supervivencia.

«Es la más importante y la que nos ayuda un poquito a recuperar lo que el resto del año nos puede restar.», asegura Natividad Suárez, presidenta de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, a RTVC. Unas semanas esenciales para equilibrar la balanza económica del resto del año.