El 50% de los medicamentos que circulan en Internet son falsificaciones

Los sanitarios alertan que «no son un reemplazo para un estilo de vida saludable y deben ser siempre recetados y supervisados por profesionales»

Más de la mitad de los medicamentos que circulan a través de Internet son falsificaciones fabricadas sin garantías que pueden producir daños irreparables. La Agencia Estatal del Medicamento ha detectado un fuerte aumento del número de fármacos ilegales para la pérdida de peso y la diabetes. Recuerdan que estos fármacos solo se pueden obtener con receta médica, y sólo pueden adquirirse en farmacias.

Primero fue el Ozempic, un fármaco para la diabetes, que cayó en desabastecimiento cuando se empezó a utilizar para adelgazar. Hace más de un año llegó a España el Wegovy, mismo principio activo, la Semaglutida pero desarrollado específicamente para el control del peso. Para ambos se necesita receta médica.

