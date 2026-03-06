Canarias mira a Estados Unidos ante posibles tensiones comerciales

La actual incertidumbre internacional derivada de la guerra en Irán y las amenazas de Trump a España siembra cierta inquietud en las empresas canarias

Informa: Redacción Informativos RTVC

El sector del automóvil ya advierte de posibles consecuencias si se prolonga la actual incertidumbre internacional. Las empresas del sector señalan que, de extenderse la situación en el tiempo, podrían producirse retrasos en la entrega de vehículos.

Una de las industrias que podría verse más afectada sería la audiovisual. Canarias se ha consolidado en los últimos años como un gran plató internacional y mantiene una estrecha relación con las productoras estadounidenses. Solo el año pasado se rodaron en las Islas 180 series y películas, que generaron 400 millones de euros para la economía local.

Una parte de esas producciones procede precisamente de Estados Unidos, por lo que el sector sigue con atención la evolución de las relaciones con el país americano después de las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, instando a romper relaciones comerciales con España.

Contenedores en el Puerto de la Luz y Las Palmas. Imagen Puertos de Las Palmas

Balanza comercial importadora

En materia comercial, las exportaciones canarias a Estados Unidos alcanzan unos 35 millones de euros anuales. Entre los principales productos destacan el pescado, la cosmética elaborada con aloe vera, los zumos, los vinos y los quesos. Sin embargo, la balanza comercial es claramente importadora: Canarias compra al país norteamericano alrededor de 200 millones de euros al año, principalmente en maquinaria, medicamentos y suministros hospitalarios.

Una escalada de la guerra en Irán y el eventual cierre del Estrecho de Ormuz podrían afectar al suministro de vehículos y otros productos. No obstante, los expertos señalan que este impacto solo se produciría si el conflicto se prolonga durante un periodo largo.

Por ahora, los distintos sectores económicos observan la evolución del contexto internacional con cautela, aunque sin señales inmediatas de ruptura en las relaciones comerciales.