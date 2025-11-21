Los sectores con más contrataciones serán el comercio minorista, la logística y transporte, los centros de llamadas y las grandes superficies

Imagen archivo RTVC.

La campaña de rebajas comerciales del ‘black friday’, el viernes 28 de noviembre, generará este año en Canarias 5.640 contrataciones laborales, un 2,1 % más que el año pasado, según las previsiones que maneja la empresa Randstad.

Santa Cruz de Tenerife

Por provincias, esta empresa de trabajo temporal estima que se contratará a 2.390 trabajadores extras en Santa Cruz de Tenerife, un 7,7 % más que en 2024, y a 3.250 en la de Las Palmas, un 1,7 % menos.

Los sectores con más contrataciones serán el comercio minorista, la logística y transporte, los centros de llamadas, las grandes superficies y la alimentación, especialmente aquellos con orientación al cliente.

Centros comerciales

Y se buscan, sobre todo, dependientes, personal de almacén, repartidores, teleoperadores y responsables de promociones en centros comerciales y cadenas de distribución.

Además, se registra un aumento de la demanda en el sector del congelado, que requiere operarios para la campaña del langostino.