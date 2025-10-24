Doce firmas presentaron sus nuevas propuestas para la temporada Primavera Verano 2026

La Segunda jornada de Gran Canaria Swim Week dio comienzo este jueves en el recinto ferial de ExpoMeloneras, epicentro de la moda baño como cada edición. Doce firmas presentaron sus propuestas tras la jornada inaugural al aire libre en Pasito Blanco.

El talento canario brilla en ExpoMeloneras, el epicentro de la moda de baño / Imagen cedida por el Cabildo de Gran Canaria

Firmas como Isla Bonita Moda (La Palma, España), Macaronesia (Lanzarote, España), Arena Negra Swimwear (Tenerife, España), Lava (Tenerife, España) o Volcano Blood (Gran Canaria, España) han sido protagonistas de la pasarela habitual y dieron a conocer las nuevas propuestas para la temporada Primavera Verano 2026.

Epicentro de la moda baño

“ExpoMeloneras se ha consolidado como el epicentro de la moda baño en Europa y como un escaparate inigualable para proyectar el talento canario al mundo», señaló Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria.

En esta segunda jornada, los desfiles de Isla Bonita Moda, Macaronesia, Arena Negra Swimwear y Lava estrenaron la pasarela de ExpoMeloneras a las 16.00 horas. La firma palmera es una plataforma que busca impulsar el talento creativo y la moda de autor en esta isla.

Mientras, firmas como Macaronesia, nacida en las playas de Lanzarote como una marca sostenible inspirada en la naturaleza, tratan de representar un estilo de vida insular a través de sus propuestas.

Para cerrar la segunda jornada de desfiles en ExpoMeloneras, la famosa firma americana GUESS presentó su colección de trajes de baño donde celebra el sol, el Estilo y la sofisticación. Con siluetas atrevidas que van desde bikinis triangulares y tops tipo bandeau hasta trajes de una pieza esculpidos.

Las prendas versátiles para fuera del agua —como pareos vaporosos, salidas de crochet y kimonos— amplían la colección más allá de la playa. Por otro lado, los colores del ExpoMeloneras son una parte esencial marcados por unas tonalidades de colores turquesas y azul.

Finalmente, la pasarela negra de alto brillo, con capacidad para 600 espectadores, de 36 metros de largo y 5 metros de ancho fue el escenario de esta segunda jornada acompañada de una experiencia coreográfica con una narración visual.