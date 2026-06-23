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Nuevo sistema de préstamo de libros de texto en colegios e institutos a partir de septiembre

Redacción RTVC
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El alumnado de primero a tercero de Primaria, primero de la ESO y los ciclos formativos básicos serán los primeros en estrenar el nuevo sistema de préstamo de libros

Vídeo RTVC.

Canarias comenzará en septiembre un sistema de préstamo de libros de texto gratuitos. Será en colegios e institutos, pero a día de hoy las AMPAS no tienen claro cómo se va a implantar. Según la Consejería de Educación, son los propios centros los que adquieren el grueso de los materiales, aunque no están todos incluidos

El alumnado de primero a tercero de Primaria, primero de la ESO y los ciclos formativos básicos serán los primeros en estrenar el nuevo sistema de préstamo de libros. Un paquete que selecciona el centro con un tope máximo.

Libros de texto
Nuevo sistema de préstamo de libros de texto en colegios e institutos a partir de septiembre.

Excluidos los libros de lectura

Quedan excluidos los libros de lectura, el material escolar o los dispositivos electrónicos tipo tablet. Los centros serán los que hagan toda la gestión

Las asociaciones de familias consideran que los tiempos son muy ajustados y esperan que los libros estén listos para el inicio del curso.

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